La tramuntana arriba als 117 quilòmetres per hora a Portbou

Les comarques de Girona van concentrar el temporal de vent d'ahir, amb una ràfega màxima de 117,72 quilòmetres per hora a Portbou i per sobre dels 100 a Darnius i Alp, amb 108 i 100,08, respectivament. La virulència del mar va posar els municipis costaners de l'Empordà en situació de perill alt, amb onades que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, van superar els 2,5 metres.

La Direcció general de Protecció Civil va mantenir activada l'alerta per fort vent a l'Empordà i el Pirineu entre dimecres a la nit i ahir al vespre, quan encara mantenia la prealerta i advertia que el temporal de mar i el fort onatge segueix sent un perill almenys fins avui a l'Empordà. Es demana precaució, especialment davant del Cap de Creus. La intensitat de la tramuntana, que va augmentar la sensació de fred, va assolir el punt àlgid la matinada de dijous i, fins a les 2 de la tarda, va provocar desenes de sortides dels Bombers arreu de Girona.

Des de les 10 de la nit de dimecres fins a primera hora de la tarda de dijous, el gruix de les incidències es va concentrar a la façana costanera i en municipis propers, majoritàriament per caigudes d'arbres en carreteres, vials o a sobre de cablejats elèctrics. Així, el servei d'emergències va fer sortides per arbres caiguts a Tossa de Mar, a diferents punts de Lloret, a Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Llagostera, Cabanelles, Pals, Figueres, Port de la Selva, Llançà o Begur; al Càmping Ripollès, de Ripoll; al pas de la carretera GIV-6701 per Sant Martí Vell, que a dos quarts de 7 del matí va quedar tallada; així com a l'N-260 a Riudaura, la GIP-5101 a Cistella, la C-31 a Santa Cristina d'Aro i la GI-682 a Sant Feliu de Guíxols. Municipis com Roses, Vilajuïga i Pedret i Marzà van patir afectacions en el subministrament elèctric.

Altres incidents es van produir en una empresa cervesera de Sant Joan Abadesses, on diverses teules amenaçaven de caure; en una obra abandonada a Cassà de la Selva, on a les 9 del matí penjaven objectes potencialment perillosos, com va passar amb uns vidres a Rupià, la finestra d'una casa buida a Torroella de Montgrí, la planxa d'una façana en obres a Palafrugell i unes plaques solars a punt de caure a Vilafant.



Guspires en una torre elèctrica

Dimecres al vespre, diversos veïns del veïnat de Montagut de Sant Julià de Ramis van trucar al telèfon d'emergències per les guspires que sortien d'una torre de mitjana tensió, ubicada a la riera de la Rasa. Endesa va informar que el vent havia trencat una peça antiga de la torre, feta d'un material que se substitueix per un de més resistent a mesura que s'espatlla. Durant la nit, els tècnics van controlar que no passés cap incident més.

La sensació de fred va ser molt acusada i a la Cerdanya és on el termòmetre va baixar més, fins als 15,4, 12,7 i 11,3 graus negatius a la Tosa d'Alp, Meranges i Setcases, respectivament. Tal com va indicar el Meteocat, ahir es van registrar els valors més baixos d'aquest hivern a les zones de muntanya. Les altres mínimes més rellevants es van registrar al Gironès, amb 3,7 graus negatius a Girona, -1,5 a Fornells de la Selva i -0,2 a Cassà. Les estacions del Meteocat van donar comte de mínimes de -3,2 graus a Fogars de la Selva i de -2 a Vilobí d'Onyar; de 2,1 a Banyoles; de 2,4 a la Vall d'en Bas; de 2,9 a Portbou; de 3,2 a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. La previsió meteorològica era de temperatures mínimes extremes per a la nit passada a gairebé tot Catalunya, amb glaçades arreu.