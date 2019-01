El Trueta crea un equip especialitzat en la col·locació de catèters vasculars

L'hospital Josep Trueta de Girona ha posat en marxa un equip especialitzat en la col·locació de catèters vasculars i el seguiment dels pacients, amb l'objectiu de reduir complicacions. L'Equip de Teràpia Intravenosa (ETI), creat per la Direcció d'Infermeria del centre, s'encarrega de gestionar els accessos vasculars dels pacients amb l'objectiu de millorar-ne la seguretat clínica i, a més de la implantació, seguiment i vigilància de les vies, també forma els professionals que han d'utilitzar els catèters i assessora l'equip assistencial en totes les incidències que es puguin produir.

L'aposta principal del projecte és el sistema d'implantació, que es fa amb guia ultrasònica, amb un ecògraf, i permet als professionals controlar el seguiment de la inserció. Aquesta tècnica garanteix que es puguin fer cateterismes en venes més grans i redueix el risc de complicacions.

En aquest sentit, remarquen des del Trueta, la posada en marxa de l'equip comportarà una previsible reducció d'efectes adversos, com ara la bacterièmia relacionada amb el catèter, la trombosi venosa i la flebitis. L'altre avantatge és la durada de la via, que és molt més llarga perquè s'ha substituït el model de catèters per un altre que està elaborat amb un material que té més durabilitat. També ajudarà a millorar la satisfacció dels pacients, pel fet que ara les vies es col·loquen a una altra zona del braç que resulta més còmoda.

El Trueta és el primer centre sanitari de les comarques gironines a organitzar un equip especialitzat, un mètode de treball que, segons el centre, millora els resultats en l'àmbit de l'accés vascular als hospitals on s'ha posat en marxa.

L'Equip de Teràpia Intravenosa ha iniciat la seva implantació a la sisena planta del centre, en les especialitats de cardiologia, traumatologia i ortopèdia i otorrinolaringologia, com a prova pilot. La idea és implantar-la progressivament a la resta de serveis d'hospitalització durant el primer trimestre de l'any, inclosa l'Àrea Pediàtrica i Neonatal.

L'equip està coordinat per Xavier Garcia, infermer especialista en teràpia intravenosa de l'hospital Vall d'Hebron, que s'ha incorporat al centre per liderar i implantar aquest projecte. Actualment, l'equip està formant i informant sobre el projecte tots els professionals d'infermeria de l'Hospital.