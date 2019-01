La xifra de fundacions a les comarques gironines s'ha triplicat en vint anys

El nombre de fundacions s'ha triplicat a les comarques gironines en els darrers vint anys, segons dades del període comprès entre 1998 i 2017. En aquests moments hi ha 241 fundacions que tenen seu a la demarcació, el que significa un 9,32% de totes les que hi ha a Catalunya. A més, destaquen especialment el cas de la Garrotxa, on el nombre de fundacions ha passat de 6 a 22 en aquests vint anys, i l'Alt Empordà, on ha augmentat de 13 fins a 48. Es tracta de dades obtingudes per l'Observatori de les Fundacions de Catalunya a partir de xifres procedents de l'Anuari Estadístic de Catalunya i el departament de Justícia de la Generalitat. A tot Catalunya, el nombre de fundacions s'ha duplicat en aquest mateix període: l'any 1998 n'hi havia 1.194 i a l'acabar el 2017 s'havia arribat fins a les 2.584.

Les fundacions són entitats sense afany de lucre, creades amb la finalitat de prestar un servei a la societat bàsicament en els camps de la cultura, l'educació, la salut, els serveis socials i la cooperació. Segons la legislació vigent, estan sotmeses al règim de transparència i bon govern. Al conjunt del territori català donen feina a gairebé 80.000 treballadors i hi ha 36.000 voluntaris que hi presten servei.

De les 2.584 fundacions que hi ha censades a tot Catalunya, 1.239 són de caràcter cultural, 1.025 de l'àmbit social, 223 de caràcter educatiu i 97 estan dedicades a la ciència i la recerca.



Girona, la segona posició

Pel que fa a la seva distribució territorial, la demarcació que en té més, òbviament, és la de Barcelona, que compta amb 1.761, xifra que representa un 68% del total. A continuació hi ha les comarques gironines, amb 241, i més enrere se situa la Catalunya central, amb 179. De fet, les 4.452 persones que treballen a les fundacions del Bages representen el 6,4% de l'ocupació de la comarca. Es tracta de la taxa més elevada de tot el territori català, on el pes dels treballadors en fundacions sobre el conjunt de la població activa se situa en el 2,5%.



El 22,8% de l'activitat a Espanya

Les fundacions catalanes aporten el 22,8% de l'activitat de tota Espanya, tot i que Catalunya només representa el 6% del territori, el 16% de la població i el 20% del PIB. A més, des de la Coordinadora Catalana de Fundacions assenyalen que també suposa el 24% de l'ocupació del sector a Espanya, amb gairebé 80.000 treballadors i més de 36.000 voluntaris.

Amb més de 600 fundacions associades, la Coordinadora Catalana de Fundacions representa els interessos del col·lectiu davant les administracions, els agents polítics, econòmics i socials i l'opinió públic. El seu objectiu fonamental és el servei a les fundacions mitjançant la formació especialitzada, l'assessorament jurídic, fiscal i comptable i fer pedagogia per tal d'obtenir un marc legislatiu que promogui «la filantropia i el mecenatge». A més, també treballa per afavorir la col·laboració i el treball en xarxa de les funfundacions

Per tal de donar a conèixer la tasca que porten a terme i facilitar sinèrgies, la Coordinadora compta amb quatre comissions que apleguen les fundacions que treballen en un mateix àmbit: Educació, Àmbit Social, Recerca i Tecnologia i Cultura. A més, en aquests moments també es troben en procés de constituir la comissió de Salut.