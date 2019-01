Campdevànol comença la nova recollida de residus

L'Ajuntament de Campdevànol ha començat un nou sistema de recollida de residus. Es tracta d'un sistema que funciona amb contenidors establerts damunt de guies. Un cop hagin instal·lat els contenidors faran la implementació de prova durant un mes. La intenció és evitar problemes abans d'instal·lar les guies.

Els avantatges són que els contenidors estan fixats al terra i no es poden desplaçar per causa del vent i que en estar en illes compactes de totes les fraccions es facilita la recollida selectiva. Hi haurà 50 llocs de recollida.