Cinc hores recorrent la ciutat per alleugerir la duresa de la nit

Onada de fred és sinònim d'alerta a la Creu Roja de Girona, que ahir va recórrer, durant prop de cinc hores, els punts sensibles de la capital –on les persones sense sostre solen buscar refugi les nits gèlides– amb una furgoneta carregada de roba d'abrigar, begudes calentes, menjar en conserva i el propòsit d'alleugerir la duresa que suposa dormir amb temperatures sota zero.

L'avís meteorològic de l'episodi més fred d'aquest hivern va posar en marxa la tècnica del projecte d'Atenció integral a persones sense llar de la Creu Roja gironina, Natàlia Castro, que va organitzar una sortida extraordinària del voluntariat de la Unitat d'Emergència Social. Aquesta surt tots els dimecres, dia en què va començar l'operatiu especial d'aquesta setmana –per iniciativa pròpia i no de cap administració, tal com va indicar Castro– i va detectar que la gent sense llar demanava més jaquetes de l'habitual. La tècnica, qui matisa que participa en els dispositius com una voluntària més, ho va atribuir a la intensificació del fred durant el dia, perquè moltes persones ja tenen sacs de dormir o mantes per a la nit; encara que també n'hi ha que ho han perdut o els ho han robat, i d'altres que acaben d'arribar sense res, pel que va recordar que la campanya de recollida de roba d'abrigar segueix oberta i que es pot dur a la seu de la Creu Roja al carrer Bernat Boades de Girona.

El descens de les temperatures canvia els hàbits dels ciutadans sense llar, entre els quals Natàlia Castro va subratllar que ara mateix hi ha persones molt joves, grans, autòctones, immigrants, treballadores i pensionistes que no poden pagar un lloc per viure. Així, quan el fred s'accentua, intenten substituir els espais habituals per caixers d'entitats bancàries que estiguin oberts a la nit.



De l'estació de tren a Fontajau

La Unitat d'Emergència Social de la Creu Roja a Girona va tenir present aquesta pauta en el recorregut d'ahir, que va començar cap a les 9 del vespre a l'estació de tren, on Castro va explicar que «està creixent el nombre de persones que es resguarda del fred» fins que el recinte tanca; llavors, es redistribueixen en caixers o a prop, a l'espera que torni a obrir.

La ruta va continuar per carrers com el de la Creu i Joan Maragall, les places Miquel Santaló i Marquès de Camps, les poques naus abandonades que encara queden a la carretera de Barcelona i va arribar fins al pavelló de Fontajau, on la humitat redueix el nombre de persones que hi dormen a l'hivern; «hi anem per donar-los una alternativa, perquè molts no en tenen», va aclarir Castro. Aquests punts i els que indica la Policia Municipal, a la qual la Creu Roja sempre informa abans d'una sortida, van ocupar el voluntariat fins prop de les dues de la matinada. Dels cinc del grup d'ahir, n'hi havia dos que s'estrenaven.

Operatius com aquest només s'organitzen a Girona, tot i que l'entitat humanitària també atén persones sense sostre a la Jonquera o a Figueres, una ciutat aquesta última on l'ocupació de cases té més pes. Pel que fa a la resta de municipis gironins, l'organització va informar, al desembre, que es donen casos molt puntuals que solen estar en mans dels serveis socials.

Pel que fa a la capital, Natàlia Castro va destacar que des que l'Ajuntament de Girona ha habilitat l'antiga seu de la UNED, al Barri Vell, que s'ha afegit al centre d'acollida de La Sopa, han notat una reducció del nombre de gent que cada dia dorm al carrer i que acostumen a xifrar entre vint i trenta. Per a les que van trobar ahir, duien una quinzena de jaquetes d'hivern, en previsió de què durant el cap de setmana no podran acudir a l'oficina de la Creu Roja, perquè està tancada; a més de cafè i caldo calents, llaunes de tonyina, de sardines o de pinya, sucs, galetes, formatgets i pa.

A banda de conversar-hi i animar-los a utilitzar els recursos socials que estan a la seva disposició, l'equip de voluntaris també s'ofereix a trucar el servei d'emergències o recomana acudir a un centre d'atenció primària o a urgències, segons convingui, a aquelles persones que semblin patir un problema de salut. Dimecres, hi tornaran.