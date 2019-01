El Consorci de la Costa Brava invertirà 38 milions per millorar el servei d'aigua

El Consorci de la Costa Brava té previst invertir un total de 38 milions d'euros en els propers anys per millorar el sanejament i l'abastament d'aigua potable als 27 municipis que en formen part. El president del Consorci, Jordi Soler, va garantir ahir que en els darrers anys han treballat per acabar amb les irregularitats administratives que havien detectat auditories i també la Sindicatura de Comptes, i va assenyalar que també s'ha augmentat de forma considerable la xifra de personal -tot passant de 14 a 22 treballadors- per tal de poder tirar endavant més projectes.



24 milions per a millores

del sanejament

Per una banda, el Consorci té previst executar durant els propers tres anys set actuacions per millorar el sanejament de diversos municips del litoral per un valor total de 24 milions d'euros. La inversió més important servirà per remodelar la depuradora de Palamós, que ja té més de 30 anys de vida. S'hi destinaran quinze milions, als quals s'hi sumaran 5,6 milions més que serviran per ampliar la canonada que envia al mar l'aigua tractada. Tots dos projectes es troben en fase prèvia de redacció dels estudis, igual que la remodelació i ampliació del sistema d'aireació de la depuradora de Tossa de Mar, al qual es destinaran 1,5 milions d'euros.

Més avançades es troben, en canvi, quatre actuacions més de millora del sanejament, de les quals es va redactar el projecte durant l'any 2018. Es tracta de l'ampliació de l'estació de bombaments i el col·lector que impulsen les aigües residuals de la zona de Fenals de Lloret de Mar, que suposarà una inversió de més d'un milió d'euros; la remodelació de l'estació central de bombament de Roses, que s'endurà 825.000 euros, la reforma de l'estació de bombament central de Sant Feliu de Guíxols, a la qual es destinaran prop de 700.000 euros, i la remodelació i ampliació del pretractament del sistema d'Empuriabrava, que entre d'altres coses ha d'ajudar a evitar inundacions a la zona.

A més, durant l'any passat, el Consorci va dur a terme una quarentena d'actuacions de millora i reposició de diferents elements relacionats amb el servei de sanejament, com la reparació de canonades o la resolució de problemes elèctrics, que van suposar una inversió d'1,2 milions d'euros. La previsió per a aquest 2019 és que la partida s'incrementi fins als tres milions d'euros.

Catorze milions per a millorar l'abastament

Pel que fa al servei d'abastament (captació, potabilització i distribució de l'aigua), la previsió del Consorci és executar en els propers cinc anys un pla d'inversions per valor de 14 milions d'euros, que es podria ampliar fins a 17 si la Mancomunitat d'aigües de Palafrugell, Begur, Pals i Regencós s'acaba incorporant al Consorci, tal com estan negociant. Les primeres actuacions del pla es contractaran ja durant aquest 2019, ja que els projectes ja estan aprovats. Quatre d'ells fan referència a l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de Lloret-Tossa de Mar, mentre que l'altra es farà a l'estació de tractament d'Empuriabrava. En total, aquests cinc projectes suposaran una inversió d'1,27 milions d'euros. A més, la previsió del Consell és que aquest any s'inverteixin també 500.000 euros en actuacions de reposició, millora i reparació de les instal·lacions d'abastament. És més del triple de diners que s'hi van invertir l'any passat.

A més, durant el 2018 s'han redactat, a petició dels Ajuntaments de Colera i Mont-ras, projectes per a futures connexions amb les instal·lacions del Consorci. Una de les prioritats, doncs, serà el subministrament de part de l'aigua que necessita Colera, juntament amb Port de la Selva i la Selva de Mar, que permeti a aquestes localitats donar servei a l'estiu, quan es multiplica la seva població. D'altra banda, també s'ha redactat un pla especial urbanístic per regularitzar la planta potabilitzadora de Tordera, que subministra aigua en alta als municipis de Tossa i Lloret, i que actualment està en tràmit d'aprovació.



Aposta per a la reutilització

Finalment, el tercer àmbit d'actuació del Consorci és la recuperació i reutilització de les aigües. Durant l'any passat, va subministrar 3,2 milions de metres cúbics d'aigua regenerada que van anar a parar a camps de golf, reg agrícola i altres usos no potables. En total, es van fer 16 actuacions lligades a la regeneració per un valor de 93.000 euros. Ara, la intenció del Consorci és treballar amb els ajuntaments per disminuir la salinitat del clavegueram municipal i regenerar més volum d'aigua depurada.



El futur de les empreses mixtes

Jordi Soler també va assenyalar que el Consorci prepararà el ple de clàusules perquè, qui estigui al capdavant de l'ens quan s'acabi la concessió a les dues empreses mixtes, decideixi si cal treure-ho a concurs, municipalitzar-ho o continuar com fins ara.