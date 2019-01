«Dono sovint, perquè he vist de prop que fan falta moltes transfusions»

«Dono sang sovint, perquè he vist de prop que fan falta moltes transfusions», explicava ahir la Carina Peracaula, una de les donants que ahir era al saló de descans del Teatre Municipal de Girona, que durant el matí es va convertir en una sala d'extraccions. La Carina explicava que està molt conscienciada amb la donació de sang i col·labora habitualment amb el Banc perquè el seu marit va necessitar moltes transfusions de sang durant un tractament de càncer.

«Sé que després de Nadal els nivells de sang sempre estan molt baixos, i per això ja tenia previst participar en la Marató anant al Trueta, però m'ho han posat més fàcil venint fins al teatre», explicava la Carina, assenyalant que també havia animat els seus companys de feina a fer la seva contribució.

En Christian Geis també era en un dels llits habilitats a la sala del Municipal. Dona sang un parell de cops l'any i, assenyala, intenta respondre les crides que fa el Banc en els moments de més necessitat, com l'estiu o al gener.

Qui feia cua per a la revisió mèdica prèvia a la donació era en Víctor Aguila, que treballa a l'Ajuntament de Girona i que, com sempre que la unitat mòbil del Banc de Sang s'acosta al consistori, va aprofitar per donar sang.

«Ni jo ni ningú proper ha necessitat mai sang, però és un gest de solidaritat que no costa gens i ajuda molta gent», apuntava ahir mentre esperava el seu torn a la fila.