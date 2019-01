Experts de renom tractaran el desenvolupament local a la residència Faber d'Olot

Experts de renom mundial tractaran el desenvolupament local a la residència Faber d'Olot entre el 14 i el 31 de gener. Els professionals debatran sobre les polítiques públiques existents a Catalunya i a fora amb la voluntat de tractar els reptes de futur de les localitats en un món global.

Alguns dels professionals són Alfred Vernis doctor en Gestió Pública i No Lucrativa, i que ara treballa en un projecte anomenat Territori i Innovació Social amb l'objectiu d'entendre el repte demogràfic i lluitar-hi en contra.

Karel Williams (Gal·les) és professor a l'Alliance Manchester Business School i membre del col·lectiu d'economia fundacional fundationaleconomy.com i vindrà a Faber per treballar en un projecte d'investigació sobre Morriston amb l'objectiu de repensar la política urbana i l'estratègia de desenvolupament local per a la perifèria i escriure'n un informe d'interès públic juntament amb Luca Calafati, doctorand en Ciències Urbanes i també resident a Faber.

Un altre és Pedro Macedo, investigador del clima a la Universitat de Lisboa, amb més de vint anys d'experiència en projectes de sostenibilitat participativa regionals i locals.

Faber organitza l'estada conjuntament amb Creacció, l'agència d'emprenedoria, innovació i coneixement per al desenvolupament socioeconòmic d'Osona, i col·labora amb les Jornades de Territori Resilient que es faran a Olot el dies 24 i 25 de gener i que formen part de la iniciativa internacional Municipalities in Transition i el projecte pilot La Garrotxa Territori Resilient. Així, en el marc d'aquesta estada de desenvolupament local hi ha previstes les activitats de les Jornades de Territori Resilient, que es faran a Olot els dies 24 i 25 de gener, una sessió de debat i treball amb tècnics i polítics de desenvolupament local d'Osona per debatre estratègies per al territori, el dia 25 a Vic.

Així com reunions de treball entres residents i tècnics de les diferents entitats d'Olot i la Garrotxa (DinàmiG, Turisme Garrotxa, i la Fundació Estudis Superiors, ADRINOC).

L'estada dels experts de renom mundial coincideix en una nova etapa de la mà de l'Institut Ramon Llull. Es tracta d'un organisme públic creat amb l'objectiu de promoure a l'exterior els estudis de llengua i cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de la literatura i pensaments escrits en català, i la producció en àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música i les arts visuals.

En paral·lel, secunda les associacions internacionals de catalanística i assegura i estimula els estudis avançats i la recerca lingüística en universitats de prestigi.

Com a organisme oficial de certificació dels coneixements de català a l'exterior, organitza proves per acreditar els diferents nivells, d'acord amb el marc europeu de les llengües.

La coincidència entre els objectius de l'Institut i la residència han propiciat l'absorció progressiva de Faber per part de l'Institut. Tot i que l'Ajuntament d'Olot hi continuarà participant.L'