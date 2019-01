L´advocat: «Volia escarmentar la mare i se´n va anar pensant que l´havia ferit»

La magistrada del Jutjat de Menors número 1 de Girona va ordenar ahir l'internament en un centre de menors en règim tancat de la detinguda per matar la mare a ganivetades el passat dimecres a Banyoles. Així ho va confirmar el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que va acordar aquesta mesura durant un període de sis mesos, prorrogables per tres mesos més en el supòsit que no s'hagi celebrat el corresponent judici. La menor va arribar ahir al Palau de Justícia de Girona al voltant de dos quarts de deu del matí custodiada pels agents dels Mossos d'Esquadra.

L'advocat de la defensa, Josep Costa, va explicar que la filla de la víctima està «enfonsada» perquè no tenia intenció de matar la seva mare, de 53 anys. «Ella no sabia que l'havia matat, se'n va assabentar quan la policia la va detenir a Platja d'Aro», va explicar el lletrat, que assegura que la menor només volia «donar un escarment» a la víctima arran de la disputa de la nit anterior. «Diu que van tenir una discussió molt forta i l'endemà es va aixecar amb mal de cap i estava com obsessionada», va concretar l'advocat, que afegeix que, segons la versió de la detinguda, aleshores va anar a l'habitació de la dona i «sense mirar» la va apunyalar amb la intenció de fer-li una «petita ferida».

Segons el lletrat, la menor va explicar que tenia una relació conflictiva amb la seva mare. «Per moltes coses, pel seu estat psicològic i per un cúmul de circumstàncies, sobretot arran de la separació dels seus pares fa dos o tres anys», va concretar Costa. De fet, l'advocat va lamentar que el seu pare s'ha «desentès» de la menor. La detinguda era adoptada i, segons fonts del cas, la mare i el pare en tenien la pàtria potestat.

L'advocat va explicar que sol·licitaran una pericial per determinar si la menor pateix algun trastorn mental que l'afectés en el moment de perpetrar el crim. Fonts del cas indiquen que havia estat ingressada a la Unitat de Referència per a Psiquiatria Infantil i Juvenil (URPI) tot i que actualment només rebia tractament terapèutic i psicològic i no prenia medicació.



Per despistar o per rebel·lar-se



Els investigadors sospiten que el crim va tenir lloc a dos quarts de deu del matí del 9 de gener perquè alguns veïns van sentir crits a aquesta hora. Tot i això, el cos de la dona el va descobrir a les nou del vespre l'altre fill de la víctima quan va anar, com cada dimecres, a sopar a casa de la seva mare. La víctima tenia múltiples ganivetades però, segons l'autòpsia, va morir degollada. La dona va aparèixer sense roba i als peus del seu llit. Allà mateix hi havia un ganivet de cuina i tot apunta que seria l'arma del crim perquè les ferides de la víctima són compatibles. També hi havia una nota manuscrita per la menor on reconeixia implícitament el crim i anunciava que s'anava a suïcidar. Indicava dos possibles llocs: Mas Clarà o Sant Martirià. A més, advertia a qui trobés la nota que potser quan la localitzessin ja seria «tard».

La nit de dimecres els Mossos la van buscar en aquests dos paratges però no la van localitzar. En paral·lel, els agents de la Divisió d'Investigació Criminal de Girona van reconstruir les últimes hores de l'aleshores desapareguda i van descobrir, per exemple, que va anar a la penúltima classe del dia a l'institut. Allà, va dir a algunes amistats que havia discutit amb la seva mare i que marxaria.

A més, va anar a una perruqueria per tenyir-se els cabells de color negre. Els investigadors sospiten que tot plegat –tant la nota com el tint- eren maniobres per despistar i evitar que la descobrissin. La defensa, en canvi, exposa que va decidir canviar-se el color del cabell per «rebel·lar-se» contra la seva mare. «Ella sempre li deia com de guapa estava de rossa i, com que ella creia que la tornaria a veure, li volia demostrar que ara manava ella», va dir Josep Costa.

La menor va abandonar el Pla de l'Estany i va anar fins a Platja d'Aro, on la seva família té una apartament. Els Mossos van muntar un dispositiu al voltant de l'apartament i van constatar que la noia hi era des, d'almenys, dimecres a la tarda. Dijous, finalment, van localitzar la menor en una botiga de roba i van procedir a detenir-la quan en sortia.