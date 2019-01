«Ningú podia pensar que passaria un fet similar, una mort violenta és sempre condemnable»

Silenci absolut acompanyat de cares molt tristes. Sentiments a flor de pell, i un dolor palpable entre les més de 200 persones que es van congregar ahir davant de l'edifici de l'Ajuntament de Banyoles per recordar la veïna assassinada el passat dimecres presumptament a mans de la seva filla de 17 anys, també de la mateixa localitat. Els cinc minuts que va fixar el consistori només van ser trencats per l'aplaudiment final. Sonor i llarg, acomiadant d'aquesta manera tota la gent que va voler assistir a l'homenatge dedicat a la Carme Pèlach. L'únic que va dedicar unes paraules a la cloenda va ser l'alcalde, Miquel Noguer, que, acompanyat dels regidors i representants dels cossos de seguretat, va agrair l'assistència a l'acte. Durant dos dies el municipi de Banyoles ha decretat un dol per un fet que ha commogut notablement els seus habitants, amb les banderes onejant a mig pal i amb tots els actes oficials suspesos. Tal com va explicar el mateix batlle, en declaracions posteriors als mitjans de comunicació, «és una ciutat petita, on gairebé ens coneixem tots. Els alcaldes sabem moltes coses, però no podem arribar a predir què passa a les interioritats de les cases de la gent. Ningú es podia pensar que podria passar un fet similar, però una mort violenta és sempre condemnable». Un desafortunat final que Noguer va titllar d'«horrorós», explicant que «quan veus fets d'aquest tipus lluny de casa ja et trasbalssen», i assegurant que és encara molt pitjor quan es viu en primera persona al propi municipi. Preguntat pels periodistes, l'alcalde no va voler donar més detalls dels necessaris, recordant que encara hi havia un «secret de sumari» i subratllant que tot i ser una «família molt coneguda», era important preservar la seva intimitat. Noguer va explicar també que des del centre on estudiava la menor detinguda no s'havia requerit en cap moment atenció psicològica arran de l'assassinat del passat dimecres, però va afirmar que els serveis comarcals dels quals disposa Dipsalut estaven a disposició de la família en qualsevol moment que aquesta ho trobés necessari. Tot això amb un desig clar i concís: que no torni a passar un fet similar a la ciutat.