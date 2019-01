La parella que es va perdre a la Cerdanya no pagarà el rescat

La parella que es va perdre el 27 d'octubre al Puigpedrós, a la Cerdanya, no pagarà el rescat. Així ho ha decidit la direcció general de Prevenció i Extinció d'Incendis després que un informe dels Bombers argumentés que els excursionistes no van incomplir cap dels tres supòsits fixats en la normativa: no portar l'equip adequat, demanar els serveis de salvament sense justificació o anar per zones que estiguin senyalitzades com a perilloses o d'accés prohibit, segons avançava La Vanguardia. El fet que la responsable del refugi de Malniu els advertís del mal temps que feia no és prou motiu com per considerar que van ser imprudents i hagin de pagar el rescat.

El dispositiu per rescatar la parella de Sabadell va mobilitzar un centenar de persones de diferents cossos. Van aguantar dues nits amb temperatures de fins a set graus negatius. Un helicòpter de la Gendarmeria francesa els va localitzar finalment a la zona de Malforat el 29 d'octubre. Portaven roba d'abric, aliments i líquids.

Durant el 2018 els Bombers han remès factura per tres incidents, dos per avisos falsos o innecessaris i un tercer per escalada en una zona tancada per esllavissades.