El Trueta inicia la Marató triplicant les donacions de sang d'un dia normal

La Marató de Donants de Sang de Catalunya, la campanya anual del Banc de Sang i Teixits per remuntar les reserves sanguínies després del descens de Nadal, va arrencar ahir amb 96 donacions a les comarques gironines, la majoria a l'hospital Josep Trueta de Girona, que va multiplicar per tres les que s'aconsegueixen a diari a la seu del Banc.

La iniciativa, que es celebra de forma simultània als grans hospitals catalans, va aconseguir ahir 57 aportacions a l'hospital de referència de la demarcació.

Només ahir al matí, per les lliteres del centre hospitalari hi havien passat 25 donants, per les entre quinze i vint persones que hi solen anar en tota la jornada en un dia habitual.

A aquestes aportacions cal sumar-hi també les 39 assolides al Teatre Municipal de Girona, on ahir al matí també hi havia organitzada una col·lecta de sang.

L'arrencada de la sisena edició de la campanya, assenyalen des del Banc de Sang de Girona, va ser una mica més fluixa del que ha estat habitual en altres edicions, i l'onada de fred i l'augment de casos de grip, dos factors que sempre incideixen en els hàbits dels donants, poden haver influït en el descens de donacions.

Malgrat tot, explicaven, confien que durant la setmana vinent els donants s'animaran a contribuir a la iniciativa, que s'allarga fins divendres 18 de gener amb l'objectiu de sumar unes 10.000 donacions de sang arreu de Catalunya per normalitzar així l'estoc del Banc.

Les neveres de l'ens tenien ahir bosses de sang per a cinc dies, quan el nivell òptim per garantir les necessitats assistencials són d'uns deu.

D'alguns grups sanguins el nivell era especialment baix, com el dels donants universals (l'O-), que ahir tenia unitats per a dos dies, i l'O+, del que es preservaven reserves per a quatre.

I és que, juntament amb l'agost, les setmanes de les festes de Nadal són les temporades més crítiques per a les reserves del Banc de Sang, perquè els dies festius i el canvi d'hàbits de la ciutadania fan que les donacions es redueixin entorn d'un 25% respecte el que és normal.



Unes 1.200 arreu del país



El primer dia de la Marató va acabar amb prop de1.200 de donacions a tot Catalunya, una xifra molt similar a la de la mateixa jornada de la darrera edició.

La que és la col·lecta més gran de l'any va sortir més enllà de les sales d'extraccions dels hospitals per estendre's també a les xarxes socials i en espais singulars, com la Casa de les Punxes de Barcelona, que ahir va esdevenir l'epicentre de la campanya solidària.

Com que hi ha persones que pel seu estat de salut o altres circumstàncies no poden donar sang, la campanya crida tots els ciutadans a aprofitar la seva capacitat d'influir en l'entorn per captar nous donants, convertint-se en «Sangfluencers» o «Bloodfluencers» -jugant amb les paraules «sang» en català i anglès i «influencers»-, sota el lema «Tu sí que ets important; converteix-te en sangfluencer».

Des del Banc també han preparat un conjunt de gifs animats per compartir a l'Instagram, cartells físics per penjar en llocs com l'escala de veïns, que poden trobar-se a la web maratodonants.cat, on també es pot reservar hora per donar sang.

I des de les xarxes, amb una retransmissió a Facebook, o bé en directe, des d'un dels pisos de la Casa de les Punxes de Josep Puig i Cadafalch, es pot seguir una de les novetats de la campanya d'enguany: concerts silenciosos per als donants, que els poden escoltar a través d'uns auriculars.

Núria Graham, Alfred García, Delafé, Lyona, Guaje Dj, Joana Serrat i Nil Moliner són alguns dels DJs i músics que s'han sumat a la iniciativa i tant ahir com avui punxen a l'espai modernista.

Una de les primeres a actuar va ser la jove cantant Atenea Carter, que vaexplicar que ella no pot donar sang a causa d'una malaltia i que ha necessitat moltes transfusions sanguínies durant la seva vida, per això es mostrava molt agraïda als donants perquè «gràcies a ells podem seguir fent la nostra vida».

A més de al Banc de Sang de l'hospital Trueta, on es poden continuar fent aportacions aquest matí i durant tota la setmana vinent, en els propers dies hi ha previstes campanyes de donació a Campdevànol i Roses (avui), Olot (dilluns i dimarts), Vilafant (dijous) i Lloret de Mar (divendres).