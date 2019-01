El Trueta tanca el segon dia de la Marató de Donants amb 45 donacions de sang més

La sisena edició de la Marató de Donants de Sang de Catalunya, que se celebra als grans hospitals del país fins divendres vinent per remuntar les reserves de sang després de Nadal, ha aconseguit avui 45 aportacions més a l'hospital Josep Trueta de Girona, l'epicentre de la campanya a la demarcació.

Aquestes donacions, que s'han fet durant el matí perquè a la tarda el Banc de Sang està tancat, se sumen a les 57 de la primera jornada de la Marató i que suposa gairebé el triple de les que s'aconsegueixen en una jornada habitual a l'hospital gironí. També se'n van sumar 39 més al Teatre Municipal de Girona, on divendres al matí hi havia una unitat mòbil.

La Marató de Donants de Sang és la col·lecta de sang més gran que es celebra durant l'any, i ajuda a normalitzar les reserves del Banc de Sang i Teixits de Catalunya després d'una època especialment crítica, les festes de Nadal, el que les donacions afluixen entorn d'un 25%.

L'aspiració del Banc de Sang és aconseguir unes 10.000 donacions arreu de Catalunya durant la setmana que dura la campanya, que va arrencar amb un volum d'aportacions lleugerament per sota de les previsions de l'ens, ja que l'onada de fred i l'aproximació de l'epidèmia de la grip poden haver influït en els donants. Fins a les 2 del migdia, la campanya ja ha superat les 1.800 donacions.

Amb tot, des del Banc animen a sumar-se a la iniciativa, perquè les reserves de sang continuen baixes i ahir a les neveres del banc hi havia bosses de sang per cobrir les necessitats dels hospitals pels propers cinc dies, quan el nivell òptim són deu. D'alguns grups sanguins el nivell era especialment baix, com el dels donants universals (l'O-), que ahir tenia unitats per a un dia, i l'O+ i l'A-, dels que es preservaven reserves per a quatre.

A més de al Banc de Sang de l'hospital Trueta, on es poden continuar fent aportacions durant tota la setmana vinent, en els propers dies hi ha previstes campanyes de donació a Olot (dilluns i dimarts), Vilafant (dijous) i Lloret de Mar (divendres).