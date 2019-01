Corominas confia trobar consens sobre l'espai Cràter d'Olot abans de les eleccions

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), ha exposat la seva confiança en un consens polític total sobre l'espai Cràter abans dels comicis municipals del mes de maig. Corominas va fer l'afirmació en la darrera compareixença. «És qüestió de saber explicar i saber valorar molt bé», va afirmar.

L'alcalde va manifestar la seva esperança en el decurs de la resposta a una pregunta referent a una modificació del plec de condicions per a la redacció del projecte de l'espai Cràter. Va recordar que era imprescindible la convocatòria de la redacció del projecte per qüestió de terminis per tal de poder presentar l'obra acabada el 2020.

Va explicar que les modificacions al plec de condicions són per incorporar recomanacions del Col·legi d'Arquitectes. Va exposar que han afegit a les condicions la incorporació d'un membre més del col·legi al tribunal que valorarà les propostes, que els premis per als projectes que quedin en segon i tercer lloc siguin de 3.000 euros en comptes dels 1.500 que en un primer moment havien previst i que entre les condicions de presentació no sigui imprescindible que el projecte estigui avalat per un museòleg. «Els hem dit que sí però nosaltres puntuarem el suport d'un museòleg», va precisar l'alcalde.

Corominas va avançar que el guanyador del projecte haurà de fer un treball valorat en 160.000 euros més IVA. L'alcalde va apuntar que el projecte haurà d'estar acabat al voltant del juliol per poder iniciar l'obra.

Això no obstant, al juliol ell no serà a l'Ajuntament perquè, després de dos mandats, ho deixa. La idea és que el seu successor a la candidatura del PDeCAT guanyi les eleccions i pugui continuar el projecte.



ERC no el vol de cap manera



Tot i així, perquè el projecte de l'espai Cràter tiri endavant és imprescindible que el PDeCAT guanyi les eleccions o almenys sigui clau en l'equip de govern.

El motiu de la necessitat és ERC. Els republicans no veuen clar l'espai Cràter i serà el corser de batalla que muntaran en les eleccions. La candidata dels republicans, Anna Barnadas, ha indicat que l'espai Cràter no formarà part del seu programa electoral perquè consideren que és una inversió que la ciutat es pot estalviar. «L'única possibilitat seria que reformulessin el projecte des de zero», ha valorat.

Es tracta d'una circumstància molt difícil perquè, si bé el projecte executiu no està ni adjudicat, sí que existeixen les condicions a les quals s'han de cenyir els participants al concurs. Les clàusules estan fonamentades en l'avanç del projecte que va ser presentat per aconseguir ajut dels Fons Regionals Europeus FEDER.



Ajuts milionaris



En la defensa de l'espai Cràter que l'alcalde olotí, Josep Maria Corominas, va fer en la darrera comparaixença, va ressaltar que pocs projectes d'Olot han estat subvencionats amb més de 3 milions d'euros dels 4 milions que són el cost total.

Va explicar que a Europa el consideren com un projecte de desenvolupament regional molt important i hi posen el 50%. Va recordar que la Diputació de Girona va aprovar una col·laboració de 920.000 euros per pagar de manera repartida entre el 2019, 20 i 21.

L'alcalde va explicar que el Departament d'Empresa i Coneixement està disposat a posar diners en el projecte. Encara va assenyalar que el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa està en totes les comissions que preparen algunes de les condicions del projecte. Es tracta de representants dels àmbits educatiu, turístic i científic. En aquest sentit, fa pocs dies, representants de l'Ajuntament van mantenir una reunió a Olot amb el vulcanòleg Xavier de Bolós, que resideix a Mèxic.



Tenir els diners garantits



Corominas va considerar que hi ha gent que els retreu el fet que no haguessin explicat abans el projecte de l'espai Cràter i ara tinguin tanta pressa.

Va justificar que en les darreres eleccions els programes electorals de tots els grups han plantejat la creació d'un museu dels volcans millor que l'actual.

«A nosaltres quan presentàvem la idea ens deien: voleu vendre fum, com tots» va exposar. Per això, fins que no hem tingut ben especificat d'on sortiran els diners no hem treballat els continguts. Va explicar que, si bé no han treballat els continguts, les condicions són que siguin digitals i inferiors a un cost previst d'1.300.000 euros més IVA. Va raonar que són molts diners per a un museu que tindrà uns 500 m2.

Va concloure que serà un museu interactiu inspirat en el famós parc d'atraccións Vulcània, a l'estat francès.