El millor establiment de platja d'Europa és un càmping gironí

Diversos càmpings de les comarques gironines han rebut aquesta setmana a Utrecht, als Països Baixos, i a Stuttgart, Alemanya, importants reconeixements internacionals que reafirmen el lideratge en el sector a Europa. Las Dunas, de Sant Pere Pescador, va ser premiat en una gala celebrada aquest dimecres en el marc de la fira Vakantiebeurs a Utrecht com a Millor càmping de platja d'Europa, per part de la guia britànica Alan Rogers, que recull més de 2.500 càmpings europeus, i el Caravan & Motorhome Club de Gran Bretanya. A la mateixa fira, el càmping Castell Montgrí, de Torroella de Montgrí, va estar nominat al premi de Millor càmping sostenible d'Europa que concedeix l'associació ANWB holandesa. A més, la mateixa va concedir a 23 càmpings de la demarcació de Girona les qualificacions més altes, sis dels quals amb el distintiu TopCamping, que correspon a les cinc estrelles. D'altra banda, sis càmpings gironins han estat distingits un any més en el marc del CMT de Stuttgart amb el guardó Superplatz 2019, de cinc estrelles, que atorga el club d'automobilistes ADAC.

El càmping Las Dunas, premiat com a Millor càmping de platja a nivell europeu, és una empresa familiar de llarg recorregut. L'Associació de Càmpings de Girona ressalta en un comunicat la nominació del càmping Castell Montgrí a Millor càmping sostenible d'Europa que concedeix l'ANWB, una influent associació holandesa amb 4,5 milions de famílies associades. La mateixa associació va reconèixer 23 càmpings gironins amb cinc o bé quatre estrelles i mitja. Pel que fa a la màxima puntuació, que respon a la categoria de TopCamping, es van distingir sis càmpings: Les Medes, de l'Estartit; La Ballena Alegre, Las Dunas, l'Àmfora i Aquarius, de Sant Pere Pescador; i Sandaya Cypsela Resort, de Pals. A l'estat espanyol han rebut aquest reconeixement un total de 19 establiments i 161 a tot Europa dels 9.647 que s'havien inspeccionat. El TopCamping es basa en l'opinió dels inspectors i dels clients dels països d'origen i el reconeixement queda reflectit en la guia de viatges que edita l'ANWB, essent un referent important per als campistes holandesos.



Premis a Stuttgart



Els càmpings gironins que van ser distingits a Stuttgart amb el Superplatz 2019 són: Les Medes, de l'Estartit; l'Àmfora, Aquarius, La Ballena Alegre i Las Dunas, de Sant Pere Pescador; i el Delfín Verde, de Torroella de Montgrí. Els Superplatz són uns dels premis més importants d'Europa i es concedeixen als càmpings que compten amb les millors instal·lacions, oferta complementària i serveis. Arreu de l'Estat, han rebut aquests guardons 16 càmpings i 115 a Europa d'un total de 9.000 que s'havien inspeccionat, segons l'Associació de Càmpings de Girona.