La vida de Miquel Callís a tota pantalla

Figura mítica de Banyoles. Ahir es va estrenar a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles el documental «Miquel Callís, el seu món», un reportatge audiovisual realitzat per Manel Doñate i Xavier Pérez, amb la col·laboració de Miquel Aguirre, que recull la trajectòria i els èxits del banyolí des de múltiples perspectives

l banyolí Miquel Callís, figura política, precursor dels Jocs Olímpics, impulsor de la comarca i empresari en actiu, es va convertir ahir en el protagonista a tota pantalla de l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, a través de l'estrena del documental Miquel Callís, el seu món, elaborat per Manel Doñate i Xavier Pérez, amb la col·laboració del periodista Miquel Aguirre. L'entrevista de quatre hores i mitja a Miquel Callís va ser clau per acabar de motivar els autors del film per endinsar-se en el recorregut llarg i polifacètic de Callís, nomenat amb el títol de Banyolí de l'Any 2016, en la categoria de Trajectòria personal. A banda d'aquest tribut que Callís va rebre per part de la seva ciutat ara fa tres anys, Doñate, Pérez i Aguirre han volgut dedicar-li un petit recull audiovisual sobre la seva biografia. A més a més, Doñate subratlla el fet que, «a través del documental, es poden veure moments molt importants de la història de Banyoles i de la política esportiva de les comarques gironines», una raó de pes que dota el projecte d'un especial significat per als ciutadans i ciutadanes de la comarca del Pla de l'Estany.

L'Auditori de l'Ateneu de Banyoles va projectar ahir de forma pública el reportatge audiovisual editat per Fromzero amb una durada de 30 minuts que repassa la trajectòria heterogènia de Callís en tots els àmbits de la seva carrera: polític banyolí i candidat a les eleccions municipals de la democràcia el 1979; primer delegat d'Esports de la Generalitat; vicepresident de la Diputació de Girona; impulsor de la candidatura de Banyoles com a subseu olímpica dels Jocs Olímpics de 1992; president de la Mancomunitat del Pla de l'Estany i impulsor de la comarca; fundador de la Federació Avícola i, en relació amb el negoci de l'aviram, creador de la marca Don Pollo i, en l'actualitat, fundador i empresari en actiu de les empreses Liderou i Miquel Avícola. En l'àmbit esportiu, Callís és el soci honorífic del Club Esportiu Banyoles i ha estat vicepresident del Girona FC.

Tenint en compte aquesta pinzellada breu d'alguns dels seus càrrecs i projectes professionals, el periodista i un dels responsables del film, Manel Doñate, explica que «el documental neix de l'interès periodístic per una persona de Banyoles que ha tingut una trajectòria molt àmplia i també molt polifacètica, que no només ha estat llarga sinó també molt variada. Existien les percepcions del periodista i també col·laborador del projecte, Miquel Aguirre, i meva, que la trajectòria de Callís era digna de ser coneguda i difosa. Molta gent coneix el personatge perquè li sona el nom però realment poca gent sap de la dimensió de les coses que ha arribat a fer». Doñate apunta que la idea inicial va sorgir fa aproximadament un any i mig. El primer pas del projecte va consistir en una llarga entrevista de més de quatre hores en què Callís va explicar tot el seu recorregut fins al moment. A partir d'aquí, «és quan vam veure i reafirmar que el tema donava periodísticament per fer tot un documental».

El següent pas va consistir a completar aquest arxiu amb entrevistes a altres persones que havien coincidit amb ell en algun moment de la seva vida, com ara el primer secretari general d'Esports de la Generalitat, Josep Lluís Vilaseca; l'alcalde de Banyoles del 1991 al 1999, Joan Solana; la regidora a l'oposició entre el 1983 i el 1987, Dolors Terradas; fundador de Nacionalistes d'Esquerra, Jordi Xena; i l'actual alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, entre altres. La realització del reportatge ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Banyoles, la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i la complicitat del Club Esportiu Banyoles.



Empenta empresarial

Quan Doñate intenta resumir l'essència de Miquel Callís, destaca en primer lloc que «el que realment el motiva i l'ha caracteritzat és la seva capacitat empresarial i emprenedora», amb projectes relacionats amb el negoci de l'aviram. Nascut el 1933, de ben jove Callís es va posar a treballar en el negoci familiar de venda de pollastres i altre aviram que el seu avi va fundar el 1920. L'any 1968, el mateix va fundar Miquel Callís SA, companyia dedicada a la cria, sacrifici i venda de pollastres, i, sis anys més tard, va crear la marca Don Pollo, que va esdevenir líder en el sector. Un bon exemple de la capacitat emprenedora de Callís és el fet que va ser el primer fabricant espanyol de croquetes, canelons i pollastres precuinats. El 1995 va iniciar una nova etapa professional amb la creació de l'empresa Miquel Avícola, dedicada a la incubació d'ous, exportant aquest producte a diferents països de tot el món. El documental pretén recollir tota una vida d'importants èxits i grans episodis històrics del Pla de l'Estany.