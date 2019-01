El Defensor del Pacient atén 102 casos a Girona el 2018

L'associació El Defensor del Pacient, que treballa en favor dels drets dels usuaris de la sanitat, va atendre l'any passat un centenar de casos a les comarques gironines. Concretament, segons la memòria de l'entitat, durant el 2018 va portar 102 casos contra hospitals gironins, el que suposa un increment del 5% respecte al 2017.

En total, l'associació ha portat 2.135 casos contra hospitals catalans durant el 2018. A banda dels de Girona, n'hi ha 1.710 a la demarcació de Barcelona, 255 a Tarragona i 68 a Lleida.

Per hospitals, en primera posició hi ha el de Bellvitge (l'Hospitalet), seguit per Vall d'Hebron, Clínic, Germans Trias i Pujol de Badalona i l'Hospital del Mar.

El principal motiu de la denúncia a Catalunya són les llistes d'espera, seguit de les reclamacions als serveis d'Urgències, Cirurgia General, Traumatologia, Ginecologia i Obstetrícia.

De fet, el Defensor del Pacient denuncia que Catalunya és la comunitat amb més pacients que esperen una intervenció quirúrgica, amb 160.548 persones. Segons dades de l'entitat, la Comunitat de Madrid és la segona amb 76.808, i Andalusia és la tercera amb 72.250 pacients. El temps d'espera a Catalunya és de 145 dies.

A parer de l'entitat, «és evident que ha fracassat el pla de xoc» que va posar en marxa l'exconseller Toni Comín per reduir les llistes d'espera. Els motius, diu, són una «dotació exigua i una mala planificació de professionals».

«S'ha deixat d'invertir milions i milions d'euros en sanitat al mateix temps que s'han perdut milers de metges», continua El Defensor del Pacient, que recorda les protestes dels professionals i la vaga d'atenció primària de finals de novembre. «La sanitat catalana va ser pionera en assistència però ara està a la saga», ha conclòs.