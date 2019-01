Les entitats volen visibilitzar, prevenir i acompanyar els supervivents del suïcidi

Rompre el silenci, donar eines per a la prevenció i acompanyar els supervivents són els tres eixos de treball de les entitats que ajuden les persones que han viscut una mort per suïcidi. Actualment a les comarques gironines n'hi ha dues, l'Associació per a la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent (APSAS) i Després del Suïcidi – Associació de Supervivents (DSAS), que estan posant en marxa grups de suport en el dol.

APSAS és una entitat impulsada el 2017 a Hostalric per supervivents del suïcidi i que treballa arreu de la província. Fa conscienciació per donar a conèixer l'abast de les morts per suïcidi i, des de fa mig any, ofereix formació a professors per ajudar-los a detectar conductes de risc.

«El que intentem transmetre és que no hi ha mai una única causa que porti al suïcidi, no es tracta de buscar un desencadenant, sinó que s'acaba produint una tempesta perfecta», assenyala el president de l'APSAS, Darío Nogués.

Pel que fa a l'acompanyament a les persones que han perdut algú, fins ara l'entitat treballava amb sessions individuals, però a partir del febrer engega un grup de suport en el dol a l'Hotel d'Entitats de Girona.

Creada el 2012 també per supervivents, DSAS ha ofert assistència a més d'un miler de persones. Fins ara atenia gironins a Barcelona, però fa poc ha convertit l'Espai de Suport de Mémora en la seva seu a Girona. L'espai, ubicat a tocar de l'hospital Trueta, acollirà grups de reflexió de forma periòdica on els participants compartiran experiències.

«Sempre es fa un treball individual previ, i això és clau, perquè expressar-te davant d'algú que ha passat per situacions similars és un catalitzador», explica Cecília Borràs, la presidenta de l'entitat, que també treballa amb docents i amb Justícia, amb un programa pilot amb presos.

«Encara hem de desaprendre molt sobre el suïcidi, no passa lluny, passa al nostre costat. N'hem de parlar i fer que la gent s'obri, però sense descriure els mètodes, que és el que fa mal», subratlla Borràs.