L'Audiència jutjarà a Figueres un home acusat d'intentar apunyalar-ne un altre

La secció quarta de l'Audiència de Girona jutjarà a finals d'aquest mes de gener un home acusat d'un intent d'homicidi a la localitat de Figueres. Tal com es relata als escrits del Ministeri Fiscal, els fets es remunten al 16 de desembre del 2017, el dia que el processat va tenir una disputa amb un seguit de persones no identificades a la zona de la plaça del Sol.

Durant el transcurs d'aquesta contesa, la víctima es va acostar per tal d'atendre aquelles persones que n'havien resultat ferides, i va ser quan aquest es dirigia cap al seu cotxe (estacionat a pocs metres) que l'acusat s'hi va tirar a sobre amb una navalla de 6 centímetres de llargada i 2 d'amplada, una acció que la Fiscalia interpreta com «un ànim de posar fi a la vida de la víctima».

Després d'un forcejament entre tots dos, l'acusat va acabar clavant la fulla de la navalla a la zona abdominal dreta de la víctima, la qual arran del succés va patir una ferida d'un centímetre, que va necessitar «un tractament mèdic consistent, així com una intervenció quirúrgica posterior». La Fiscalia també sosté que l'home va trigar quaranta-sis dies a curar-se, onze dels quals els va passar ingressat a l'hospital, i que no va poder realitzar «les seves activitats habituals» durant aproximadament un mes sencer. És per aquest motiu, explica, que la víctima reclama per via judicial.

El presumpte agressor -major d'edat, sense antecedents penals i amb situació irregular al país- va ingressar l'endemà a presó preventiva per aquests fets. Per tot això, el Ministeri Fiscal demana a l'acusat una pena de 8 anys i mig de presó, així com la imposició de la mesura de llibertat vigilada durant un període de 10 anys.

També demana que es pagui a la víctima la quantitat de 31.070 euros en concepte de responsabilitat civil, dels quals 3.425 són les lesions causades i els 27.645 restants, per les seqüeles derivades de l'agressió que va patir.