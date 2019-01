L'estat preveu invertir 107,2 milions a comarques gironines en els pressupostos de 2019

El govern espanyol preveu una inversió de 107,2 milions d'euros a les comarques gironines en el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). Aquesta xifra suposa gairebé 32 milions menys d'inversions al territori que les pressupostades en el 2018. Les partides que es dedicaran a la Nacional II pugen als 6,1 MEUR. De tota manera, la majoria de projectes sobre el desdoblament de la part nord d'aquesta carretera són de 100.000 euros per redactar informes i es manté el dubte sobre el futur traçat. D'altra banda, Foment dedicarà 1,2 milions a la millora dels accessos de la N-II entre Pontós i Garrigàs (Alt Empordà). En Cultura, es manté la partida de 120.000 euros que ja hi havia l'any passar per a la construcció del nou arxiu provincial.