Més de 300 exportadors gironins estan exposats al risc d'un Brexit «dur»

Compte enrere per a la sortida de Regne Unit de la Unió Europea (UE). Queden un parell de dies perquè el Parlament de Londres voti l'acord aconseguit entre el Govern de Theresa May i les autoritats comunitàries i 75 dies perquè es faci efectiu el «Brexit», sigui en la versió tova (amb pacte) o dura (sense). Uns tres-cents exportadors gironins, així com un nombre similar de companyies importadores de béns d'origen britànic, estan exposats a l'impacte que per a les relacions comercials tindria un final abrupte. Les organitzacions patronals alerten del risc de «caos» en els intercanvis amb Regne Unit i el Govern espanyol està emplaçant les empreses a preparar-se per al retorn de les duanes.

La proximitat del Brexit i el risc cert que es produeixi de la forma més traumàtica coincideix quan la relació comercial de Girona amb les illes britàniques s'ha estabilitzat després de la crisi i suposa un negoci particularment avantatjós per a les comarques gironines.

Les dades més recents, que arriben fins a octubre de 2018, indiquen que les exportacions gironines van augmentar fins un 50% amb l'arribada de l'euro i que en els darrers vuit anys s'han superat sempre els 200 milions d'euros. Paral·lelament, les importacions (67 milions el 2017) es mantenen estables també des de fa gairebé dues decàdes, propiciant un superàvit històric a favor dels gironins.

Aquest comportament de les vendes de béns a Regne Unit s'explica principalment per la implantació de l'euro i la reducció de les duanes. Va ser a partir de 2002 i 2003 quan els principals sectors econòmics gironins van doblar la seva facturació a les illes britàniques.

La major part de tal volum de negoci correspon a un grapat de grans empreses, encara que el número total de les quals el 2018 van fer alguna operació a Regne Unit va superar de nou les tres-centes (309 fins a octubre).

Les considerades exportadores habituals (que han exportat en cadascun dels últims quatre anys) són més de la meitat. Entre elles estan les que tenen major exposició al risc d'un Brexit dur.



Escenaris i riscos

Quins escenaris i riscos afronten aquestes exportadores habituals i altres companyies gironines? Si Theresa May persuadeix el Parlament per avalar la solució negociada amb Brussel·les, les regles del comerç no canviaran a partir del 29 de març, almenys transitòriament. El citat acord inclou que Regne Unit es mantingui dins de la Unió Duanera –l'espai comercial comú sense barreres i amb legislació compartida que formen els països de la UE– almenys fins a finals de 2020, termini prorrogable.

Si May fracassa, l'escenari serà un gravíssim desordre en les relacions bilaterals. En aquest supòsit, Regne Unit estaria des del 30 de març automàticament fora de la Unió Duanera i els intercanvis amb empreses de la UE passarien a ser regits per les normes de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), quedant el comerç de béns entre totes dues parts subjecte a inspeccions duaneres i a altres obstacles que ara no existeixen.

A partir de llavors, la compra de productes britànics quedaria gravada amb l'IVA i amb els aranzels generals que la UE aplica a països tercers amb els quals no té acords comercials singulars, la qual cosa comporta sobrecostos per a les empreses importadores. I les exportacions a Regne Unit estarien penalitzades en principi per les taxes que determina l'OMC, encara que Regne Unit podria establir-ne altres de pròpies amb el temps.