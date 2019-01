Rescat d'animals en perill mortal

Cadells indesitjats, cabirols, eugues, gats, ovelles són alguns dels animals que en l'últim any es van trobar en situacions extremes i van ser rescatats pels Bombers de la Generalitat o pels Agents Rurals.

Els rescats d'animals són una bona part de les emergències que han de cobrir els professionals del salvament i en moltes ocasions quan veiem passar els vehicles d'emergències amb llums i sirenes no es tracta d'altra cosa que, per exemple, un cadell o un gató en perill d'una mort horrible.

L'abandonament de cadells o gatons indesitjats en llocs inversemblants és un fet molt corrent en la nostra societat. La presidenta de l'Associació Protectora d'Animals Terra Viva, Isa Hilario, ha explicat, en diferents ocasions, que l'abandó de cadells indesitjats és el principal problema del refugi d'animals de la Garrotxa. Segons ella, la gent cada vegada és més sensible a les adopcions. Això no obstant, tot sovint es troben amb 4 o 5 cadells o gatons amb només un dia que han de cuidar i fer-los lloc.

Una part dels cadells abandonats moren sense remissió però altres aconsegueixen cridar l'atenció amb llastimosos lladrucs o miols i són rescatats de llocs inversemblants pels Bombers o pels Agents Rurals. Són els cadells que van a parar als refugis i surten a les xarxes socials en la cerca d'alguna persona disposada a fer una adopció.

Un drama d'aquests va tenir lloc fa uns mesos a Sales de Llierca. Segons l'Associació Protectora d'Animals de la Garrotxa, Terra Viva, els veïns d'una masia van escoltar els plors d'un animal. Després d'una estona de caminar es van trobar amb una gossa petita que corria entre els matolls ben espantada. La cadell es va aturar damunt d'unes fulles i va desaparèixer. Davant dels ulls dels veïns, l'animal havia caigut en un forat petit però amb una fondària de 2 metres.

Van avisar els Bombers de la Garrotxa, els quals es van presentar al lloc dels fets amb eines per al rescat de la gossa. Després de quatre hores de picar la pedra i obrir un forat per poder alliberar l'animal, es van trobar que no hi havia una gossa atrapada, sinó que eren dues.

La vida animal és més complicada per l'acció de l'home. Als forats i trampes naturals creats per l'acció de la natura s'han afegit les accions de la humanitat. Durant segles, la gent ha cercat minerals i aigua. Han fet petites mines per treure ferro, carbó, petroli i han cercat l'aigua en els llocs més inversemblants. El resultat són forats de fondàries a vegades molt grosses que el temps ha deixat oberts i ha convertit en trampes per a animals i persones.

El 26 de maig d'enguany, els Bombers de Viladecans van haver de salvar una ovella que havia caigut en un pou abandonat de 25 metres de fondària. Els Bombers van haver de baixar al fons del pou.

Es tracta d'una feina perillosa per la verticalitat i la manca d'oxigen que pot haver-hi a baix. Quan van ser al fons del pou es van trobar amb les restes d'una moto que algú hi havia llençat per desfer-se'n. Després van aconseguir posar l'ovella dins d'un canat de plàstic dels que es fan servir per transportar verdures. El van lligar a la corda i van hissar el canat amb l'ovella fins a la salvació.

L'1 de novembre, un cabirol va caure en un pou de 4 metres de fondària al Parc Natural de Sant Llorenç de Rellinàs. En aquesta ocasió la fondària no era excessiva i el forat tenia amplada. El problema estava en el fet que hi havia aigua i fang. L'animal estava cobert d'aigua fins a la meitat del seu cos. De manera que, si afluixava les cames, quedava cobert d'aigua. Els Bombers el van treure i el van tornar al seu hàbitat.

Totes les espècies animals pateixen ensurts. L'aligot de Harris és una au exòtica provinent d'Amèrica. Es diferencia dels altres rapinyaires, de normal molt esquerps, per ser molt sociable. La qualitat de sociable ha fet que hagi trobat lloc a les ciutats europees on, en ocasions, el fan servir per espantar coloms.

A primers de novembre, un d'aquests aligots va quedar atrapat en un arbre a Santa Eulàlia de Ronçana. Els Agents Rurals el van poder rescatar en darrera instància i el van tornar al seu propietari.

La vida animal al bosc consisteix en devorar i evitar ser devorat. Sota cada pedra o darrere cada arbre hi ha un predador disposat a convertir la presa en l'aliment del dia.

Fora del bosc, en els darrers anys, la vida és més senzilla. El motiu és l'abundància d'aliments despreciats pels humans que s'amunteguen en els abocadors, a les papereres, els contenidors o de dret a terra.

Això no obstant, en aquests llocs hi ha perills inesperats i terribles en forma de plàstics i metalls que són engolits pels animals que surten del bosc. Fora dels grups arbrats en estat salvatge, les altures són dominades per sitges, edificis d'habitatges i torres elèctriques. Les instal·lacions elèctriques són una de les causes de mort per a les cigonyes. Tot i que en els darrers temps les companyies elèctriques hi instal·len sistemes per evitar que s'hi accidentin.

També, les basses artificials per carregar els helicòpters contra els incendis forestals són un lloc de mort per als ocells, que hi cauen i no en saben sortir.

Les verdes praderes on pasturen els ramats de cavalls i d'eugues en plena llibertat també contenen trampes. El 21 de setembre, els Agents Rurals van haver de treure una euga mig coberta pel fang d'unes molleres. Van haver d'estirar l'animal amb l'argue del vehicle patrulla i retornar-lo al propietari, que els havia demanat auxili.

Fins a cinc dotacions de Bombers amb suport de veterinaris van treballar en el rescat d'un cavall que havia quedat atrapat en una bassa a Cabrils, el 25 de novembre del 2017.

En el mateix any, el 8 de març, els Bombers van treure d'un pou de 6 metres un cavall. L'animal estava il·lès. En ocasions, el salvament d'un cavall ha requerit el suport d'un helicòpter.

En la major part d'ocasions, el salvament de cavalls i eugues, a més de posar fi a una a situació de patiment i perill de l'animal, ha suposat el final d'una situació d'angoixa dels propietaris, que s'han trobat amb l'animal que estimen il·lès gràcies a l'actuació dels equips d'emergències.

Un problema són les cabres. Aquests animals s'enfilen per llocs inversemblants i a vegades queden atrapats. En ocasions els Bombers especialistes en escalada han hagut de pujar amb cordes per parets verticals per treure una cabra d'un forat entre les roques.

A vegades són els animals els qui contribueixen a salvar persones. A la tardor del 2009, un home va caure dins d'un pou mentre cercava castanyes al bosc de la Fageda, al terme de Santa Pau. Va salvar la vida perquè el gos que duia es va situar al lloc on havia caigut i els equips de rescat el van poder salvar.

Els Bombers disposen del Grup Especialitzat en Emergències Veterinàries (GEV). Aquesta unitat especial està formada per tres veterinaris voluntaris i compta amb el suport de bombers que s'activen quan hi ha un servei i els fan de xofers i de tècnics auxiliars. Participen en molts rescats. Entre ells el d'animals ferits a la carretera. Els accidents de vehicles de transport animal representen una feina important per a una gent dedicada a evitar el sofriment.