Sostreuen un ordinador, una bicicleta i diners de l'ADAC

L'ADAC (Ateneu d'Acció Cultural) de Girona va denunciar ahir un robatori a la seva seu situada a la pujada de Sant Domènec durant la matinada de dissabte a diumenge. Segons el vicepresident de l'entitat, Manel Cassú, han constatat la desaparició d'una bicicleta, un ordinador i una quantitat encara per valorar de diners en metàl·lic.

El secretari de l'associació cultural, Joan Barbarà, va arribar ahir a la seu i se la va trobar tota destrossada: la porta principal trencada i oberta de pam a pam, totes les habitacions i els armaris remoguts i les taules, cadires i portes destrossades i escampades per terra. A més, el local té diverses portes i armaris tancats amb clau que els lladres també han forçat per obrir, «suposem que a la recerca de diners», va especificar el vicepresident.

«Tot està destrossat i potes enlaire», va declarar Cassú, però van detectar algunes incongruències. «De moment, que sapiguem només ha desaparegut un portàtil pel que fa als aparells tecnològics, perquè l'ordinador principal i l'equipació del projector d'imatges no els han tocat». El vicepresident no va personar-se ahir a la seu per documentar els desperfectes, però hi anirà avui juntament amb els Mossos per elaborar una valoració exacta de les desaparicions.

Fa poc més d'un mes aquesta mateixa associació, que defensa la cultura i la llengua catalanes, també va patir el robatori de l'estelada gegant que tenien penjada a la façana de l'edifici, a tocar del restaurant Le Bistrot, i algunes de les lletres grogues de grans dimensions que resen «Llibertat» al balcó.