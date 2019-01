El turisme rural creix un 49,5% al novembre

El turisme rural es consolida a Girona com una alternativa seriosa als tipus d'allotjament no hoteler tradicionalment amb més ocupació, si més no en els mesos turísticament menys rellevants. És el cas del novembre, quan els establiments rurals gironins van arribar a les 32.297 pernoctacions, un 49,5% més que en novembre de 2017, segons dades donades a conèixer per l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra deixa les cases rurals molt per davant dels apartaments de lloguer, que van arribar a les 13.445 pernoctacions, i s'acosta a poc a poc als càmpings, que en van assolir 51.637. Durant el mateix període, els hotels van arribar a les 302.886. Les xifres aconseguides per les cases rurals gironines situen aquesta província com la que més ocupació va tenir en aquests establiments el passat novembre, en tot l'estat espanyol . La majoria de pernoctacions (30.629) van ser de turistes nacionals, i només 1.669 d'estrangers. No obstant això, el turisme estranger en cases rurals s'ha quintuplicat respecte al novembre de 2017.

En total, el turisme extrahoteler ha crescut un 24,2% entre novembre de 2017 i novembre de 2018. A l'augment de pernoctacions en cases rurals s'hi ha d'afegir el dels càmpings (un 19% més) i el molt menor dels apartaments, de fet quasi imperceptible, del 0,5%. De fet, l'augment del turisme rural és una constant a la majoria de províncies espanyoles, de manera que al global d'Espanya les pernoctacions han augmentat un 25,4% al novembre en aquests establiments. Les de turistes nacionals pugen un 31,9%, mentre que les d'estrangers –al contrari que en el cas gironí– baixen un 1,4%.

Continuant amb el conjunt d'Espanya, les pernoctacions en allotjaments turístics extrahotelers van augmentar un 1,5% al novembre respecte al mateix mes de 2017, arribant als 5,9 milions. Les pernoctacions de turistes nacionals en el conjunt d'aquests allotjaments van pujar un 19,6%, mentre que les d'estrangers baixaven un 4,3%. L'estada mitjana va ser de 5,1 pernoctacions per viatger. Durant els 11 primers mesos de 2018, les pernoctacions no hoteleres descendeixen un 2,6% respecte al mateix període de l'any anterior.