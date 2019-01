Cassà de la Selva opta per parcs i zones verdes lliures de l'ús d'herbicides

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha canviat la gestió dels parcs públics i zones verdes amb l'objectiu de fer-los lliures d'herbicides per intentar tenir espais més saludables. A partir d'ara, no s'hi aplicaran aquest tipus de productes i, per aquest motiu, les zones de sauló seran verdes la majoria de l'any i a l'estiu i a l'hivern l'herba s'assecarà. Segons el consistori, aquesta mesura fomentarà l'equilibri ecològic que ajudarà a mantenir les plantes més saludables. Aquesta iniciativa s'ha aplicat als parcs on hi ha jocs infantils, als parcs de salut, i als que són propers a centres educatius. A banda, es continuarà treballant per ampliar la iniciativa als escocells dels arbres, que són els clots que es fan entorn els vegetals perquè retinguin l'aigua. De moment, s'estan fent diverses proves pilot amb sembra d'escocells o plantació de flors. S'han instal·lat cartells que expliquen que l'escocell ha estat sembrat per atraure insectes i, d'aquesta manera, millorar la salut dels arbres i, a la vegada, evitar l'aplicació d'insecticides.