Comencen les obres de drenatge de la carretera de la Pilastra de Bescanó

Segons estava previst, ahir van començar les obres de drenatge de la carretera de la Pilastra, la Nacional 141-e, en el seu tram entre Bescanó i Montfullà, que provocaran talls intermitents de trànsit durant els dos mesos que duraran les intervencions. El procediment consisteix a tallar un dels dos carrils de la via durant les 24 hores. El trànsit serà gestionat per uns semàfors que segons l'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, s'havien d'instal·lar ahir «abans d'acabar la jornada». A l'espera de la instal·lació dels semàfors, ahir el trànsit va ser gestionat per uns operaris que van controlar els talls intermitents de la via, coneguda popularment com a «carretera de la Vergonya».

El batlle de Bescanó va informar ahir que durant el dia es van col·locar les separacions de formigó al mig de la carretera i es van començar a aplicar els talls intermitents de forma manual, a l'espera que els semàfors estiguessin instal·lats entre la tarda i el vespre. L'alcalde va puntualitzar que el dispositiu quedaria muntat durant les 24 hores del dia. El mateix va explicar que ahir es van iniciar les obres «d'un dels dos drenatges que canalitzaran l'aigua cap al riu. Les obres del primer drenatge duraran un mes i les del segon un altre». La setmana passada l'Ajuntament de Bescanó va avisar via Facebook que les obres començarien a partir d'aquest dilluns, a l'espera que els ciutadans ho tinguessin en compte, sobretot pels talls de trànsit.