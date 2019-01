El concurs escolar de l'ONCE promou la igualtat i la inclusió durant l'hora del pati

El Grup Social ONCE aposta perquè l'esbarjo escolar sigui una part «important» del projecte educatiu dels col·legis i una oportunitat per a la inclusió de la diversitat i la discapacitat, i no un «simple parèntesi» en la jornada lectiva dels alumnes. Aquest és l'eix de la convocatòria del concurs escolar de l'ONCE que ara està oberta i per a la que falten poques setmanes per tancar el termini per presentar treballs.

Fins fa pocs dies, gairebé 140.000 estudiants i 2.300 professors de 1.887 centres educatius d'arreu de l'Estat ja havien aportat idees perquè els 20 o 30 minuts diaris de descans, durant la jonada escolar, es converteixin en una oportunitat lúdica i educativa que afavoreixi la convivència entre iguals.



Cartells i videoclips

Per participar, el certamen posa a disposició de l'alumnat i dels docents eines per millorar les seves aptituds socials i aconseguir un entorn inclusiu per a l'esbarjo. D'aquesta manera, són els mateixos escolars i professors els que fan propostes per aconseguir que el pati sigui un espai d'oci i de convivència que, segons el nivell educatiu, s'hauran de plasmar en un cartell o en un vídeo.

En el 35 concurs escolar del Grup Social ONCE hi poden participar tots els escolars dels centres educatius públics, concertats i privats, des d'educació primària fins a Batxillerat, a més d'educació especial i formació professional.

Els estudiants de primària i d'especial hauran de realitzar un cartell que reflecteixi les seves pautes per fomentar i reivindicar la diversitat i la inclusió al pati, que s'haurà d'acompanyar d'una audiodescripció. Mentrestant, els escolars d'Educació Secundària Obligatòria, ESO, FP i batxillerat hauran de gravar un videoclip musical (d'un minut de durada), que s'ha d'acompanyar d'un petit guió.

Cada grup o aula haurà pujar el seu treball al web del concurs ( www.concursoescolaronce.es). Les direccions o el professorat de tots els centres educatius que desitgin participar en aquesta convocatòria del concurs escolar de l'ONCE, i accedir als materials educatius, podran fer-ho a través del mateix web o per via telefònica al número gratuït 900.808.111.