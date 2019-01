El Consell Escolar de l'Estat vol apujar fins al 7% del PIB la despesa en educació

El Consell Escolar de l'Estat reclama al Govern que acordi, en col·laboració amb les comunitats autònomes, un pla d'increment de la despesa pública en educació per als propers cinc anys, que permeti assolir l'equivalent al 7 per cent del Producte Interior Brut (PIB), per anar equipant el d'Espanya amb el de la mitjana de la Unió Europea.

Així consta en el dictamen que el Consell Escolar de l'Estat va aprovar dimarts sobre la reforma educativa del Govern. Aquest òrgan consultiu del Govern, en el qual estan representats tots els actors de la comunitat educativa, va aprovar 121 esmenes, que es van incorporar al dictamen de la Comissió Permanent, de les 551 que es van presentar. La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, va avançar dimecres la seva intenció d'incloure en la proposta de reforma les 71 esmenes –de les 121 incloses– que van aconseguir el suport o l'abstenció dels representants del Ministeri d'Educació presents en l'últim Consell Escolar.

Pel sindicat CSIF, amb aquest increment del PIB per a educació, l'Espanya pot equiparar-se progressivament a la mitjana de la UE. El Consell Escolar de l'Estat també va reconèixer explícitament l'educació com «un dret fonamental i universal, que ha d'estar garantit pels poders públics», segons s'especificava en una aportació de CCOO al dictamen.