Un curs virtual forma per combatre l'assetjament escolar a través del lleure educatiu i sociocultural

L'escola de formació de l'Associació catalana d'empreses del lleure, l'educació i la cultura, Acellec, ha iniciat un curs virtual per combatre l'assetjament escolar, una problemàtica de gran incidència entre la població escolar, a través del lleure educatiu i sociocultural.

El curs s'anomena « Bullying: Prevenció, detecció i actuació en el lleure educatiu i sociocultural».

Des de l'Escola EFA i l'Acellec, consideren que els espais de lleure i els projectes socioculturals que s'hi realitzen són espais «amb molta llibertat, on infants i joves es relacionen d'una manera distesa i amb autonomia». Però, tal com afegeixen els promotors del curs, «sovint aquests són espais on també es desencadenen problemes».

Segons afirmen, un dels objectius de la seva proposta formativa és «donar una resposta oberta a tota la comunitat del lleure educatiu i sociocultural», alhora que ofereix una possible resposta a la necessitat d'avançar en l'abordatge del fenomen de l'assetjament escolar.

Aquesta iniciativa s'emmarca en la col·laboració entre l'Escola Efa i el Programa PDA Bullying, de l'equip Salut i Educació Ecomcional (SEER), que es pot seguir a les xarxes socials a través de l'etiqueta #pdabullying.



Prevenir, detectar i actuar

El PDA Bullying, dissenyat per treballar en la prevenció, la detecció i l'actuació davant de casos d'assetjament, s'estructura en dos nivells; les activitats del primer van començar el 27 de desembre del 2018, mentre que les del segon ho faran el proper 19 de gener.