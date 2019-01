El desdoblament nord de l'N-II haurà de seguir esperant

El canvi de govern i la voluntat del PSOE d'augmentar les inversions a Catalunya no s'han vist reflectits en el pressupost de l'Estat per a les comarques gironines aquest 2019. La demarcació rebrà 107,2 milions d'euros, cosa que suposa gairebé 32 milions menys dels que es van pressupostar durant el 2018. El desdoblament de l'N-II s'emportarà 6,1 milions d'euros, però només per finalitzar els trams ja començats: la resta -especialment el nord- només reben partides testimonials de 100.000 euros. Tampoc s'impulsarà l'A-26 entre Figueres i Besalú ni l'N-152 entre Ribes de Freser i la Molina. Pel que fa a l'Arxiu Provincial de Girona, s'hi destinen 120.000 euros que poden servir per a l'adequació de l'estudi, però no està previst que les obres comencin, com a mínim, fins l'any vinent.



Desdoblament de l'N-II

Completar només els trams que ja estan començats

Aquest 2019 tampoc passarà a la història per un impuls definitiu al desdoblament nord de la carretera N-II. Les previsions de l'Estat consisteixen en finalitzar només els treballs que estan ja en marxa, mentre que per al nord només es preveuen partides testimonials de 100.000 euros.

Un dels pocs trams de desdoblament de l'N-II que rebrà una inversió destacada seran els 4,7 quilòmetres que hi ha entre Maçanet de la Selva i Sils: es tracta d'uns treballs que van començar l'any 2006 i als quals l'Estat injectarà els 2,1 milions d'euros que falten per finalitzar-los definitivament aquest any.

Un altre tram que el govern espanyol té previst finalitzar durant aquest any són els 3,4 quilòmetres entre Medinyà i Orriols, que rebran 1,185 milions d'euros. També es dedicaran 1,2 milions a la millora dels accessos de l'N-II entre Pontós i Garrigàs i, a través de l'empresa pública Seittsa (Societat Estatal d'Infraestructures de Transport Terrestre), s'invertiran catorze milions d'euros a l'enllaç de l'A-2 a Vidreres.

D'altra banda, es destinarà un milió d'euros -l'any passat van ser vuit- al condicionament de l'N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva, un tram que no es desdobla. Està previst que l'obra, en la qual s'hauran d'invertir gairebé 30 milions d'euros, rebi més inversió de forma progressiva: quatre milions el 2020, vuit milions el 2021 i 10 milions el 2022.

Però més enllà d'això, els trams de desdoblament previstos a l'N-II al nord de Girona rebran partides merament testimonials que no fan més que mantenir el dubte per al seu futur traçat. Es tracta dels trams Pont de Molins-La Jonquera, Figueres-Pont de Molins, la variant de Bàscara, la variant de Pont de Molins, Bàscara-variant de Figueres i Orriols-Bàscara. A tots ells se'ls han assignat partides de 100.000 euros per a aquest 2019 i no s'ha assignat cap previsió per als anys següents.



Altres carreteres

Congelació de l'A-26 de Figueres a Besalú i l'N-152 a la Molina

Els PGE tampoc seran generosos amb les carreteres interiors i del Pirineu gironí. Així, els 25 quilòmetres de l'A-26 entre Figueres i Besalú també s'emporten només 100.000 euros de caràcter testimonial, la mateixa quantitat que anirà a parar a l'enllaç de Cabanelles-Besalú. En ambdós casos tampoc hi ha una previsió plurianual. Pel que fa a l'N-152, la connexió entre Ribes de Freser i la Molina, de 18,2 quilòmetres, es queda també amb 100.000 euros, mentre que la connexió de la Molina amb l'actual N-152 no compta amb cap mena d'inversió per aquest 2019. En aquest cas, tampoc hi ha cap previsió per als propers anys.



Arxiu provincial

120.000 euros a l'espera d'un acord amb l'Ajuntament

A l'espera d'arribar a un acord amb l'Ajuntament de Girona per poder desencallar l'edifici del nou Arxiu Provincial, previst des de l'any 2011, el govern de l'Estat li destinarà 120.000 euros durant aquest any, que són els mateixos que estaven pressupostats per al 2018. Aquests 120.000 euros podrien servir per adequar el projecte, però no per començar l'obra. La previsió, segons els comptes presentats ahir, és que els treballs puguin iniciar-se a partir de 2020, quan hi ha pressupostats 2,6 milions d'euros, continuar durant el 2021, amb 4,1 milions, i finalitzar el 2022, amb 3,8 milions d'euros. La inversió total prevista és de 10,6 milions d'euros.



Aeroport

Adequació de plataformes i carrils de rodatge

L'aeroport de Girona-Costa Brava rebrà uns sis milions durant aquest 2019, bona part dels quals -gairebé quatre milions- es destinaran a l'adequació de plataformes i carrils de rodatge. També es destinaran 1,4 milions a actuacions de manteniment. De moment, però, ni rastre de cap partida per a estudiar la possible construcció d'un baixador del tren d'alta velocitat a la infraestructura.



Parador d'Aiguablava

Més d'un milió per finalitzar les obres de remodelació

En matèria de turisme, l'Estat preveu destinar aquest any 1,7 milions d'euros per acabar la remodelació i millora de les instal·lacions del parador d'Aiguablava, a Begur.



Castell de Sant Ferran

Sanejament i restauració del baluard de Sant Narcís

L'Estat té previst aportar 200.000 euros a les obres de sanejament i restauració del baluard de Sant Narcís de la fortalesa del castell de Sant Ferran, a Figueres. La principal inversió, però, ha d'arribar el 2020, quan està previst que s'hi destinin 619.000 euros.