Les dones de pagès es reivindiquen

L'entitat que fins ara actuava sota el nom Grup de Dones del Món Rural, s'ha constituït oficialment com a Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya. Es tracta d'una agrupació sense ànim de lucre, apolítica i no vinculada a cap sindicat que té la finalitat de donar veu a les dones que treballen al sector agrícola, ramader, forestal i pesquer.

Segons la Generalitat de Catalunya, un 20% de les dones es dediquen professionalment al sector primari a Catalunya i a més, aporten una gran millora econòmica, social i cultural de les zones rurals d'arreu del món. Per aquesta raó, els principals objectius d'aquesta nova organització són donar visibilitat a la feina de les dones del món rural, defensar els seus interessos i necessitats, crear sinèrgies i millorar la igualtat d'oportunitats del sector. L'associació es constitueix com una font de referència per proporcionar informació sobre la situació social i econòmica, les preocupacions i les necessitats reals de les dones del món rural als responsables polítics, a la societat i als mitjans de comunicació.

Amb la creació d'aquesta nova entitat, el grup de dones vol incidir en les polítiques del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i estar present en les diverses taules sectorials per tal de professionalitzar la seva activitat i apoderar les dones del sector primari. Per tal d'aconseguir els objectius fixats, l'associació realitzarà diverses activitats, des de l'organització d'estratègies de treball, fins a accions de sensibilització o programes formatius.

L'Associació de Dones del Món Rural està constituïda per una Junta Directiva que regeix, administra i representa l'entitat i està formada per 12 persones: la presidenta – Dolors Català-, la vicepresidenta - Montse Cardona-, la secretaria - Mònica Pont-, la tresorera – Maria Àngels Prat- i 8 vocals – Marcel·la Otamendi, Urgell Isus, Maria Casoliva, Carme Dalmau, Ester Gomis, Maria Àngels Cácerles, Isabel Castanyer i Anna Espelt. En aquest òrgan hi ha almenys una representant de cada territori (Terres de l'Ebre, Catalunya Central, Alt Pirineu, Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona).

El projecte es va posar en marxa el passat 2018, quan el grup va crear la seva primera xarxa social, un compte d'Instagram, per poder fer visible la seva feina. Tot i això, la idea de crear una associació d'aquestes característiques va sorgir 10 anys enrere, el 2008, quan l'Escola Agrària de Monells va agrupar 12 dones catalanes del sector primari i va organitzar un viatge a Zumaia, al País Basc, per conèixer la potència de l'associacionisme de la dona rural basca. Allà, van veure com era d'important l'apoderament i l'associacionisme femení en aquella regió.

Des de llavors, cada any s'han fet diferents estades per conèixer projectes emprenedors liderats o cotitulats per dones: Navarra (2011), Pallars (2012), Ripollès (2013), Empordà (2014), Solsonès (2015), Cantàbria (2017), Cerdanya (2017), Menorca (2018) i Terres de l'Ebre (2018). En cada una d'aquestes trobades, el grup va anar creixent en nombre de dones i en coneixements.

L'any 2015 a Solsona es va veure la necessitat d'aprofitar les xarxes socials per aconseguir que l'intercanvi fos permanent i no ocasional i es va crear un grup de WhatsApp, on es compartia informació sobre cursos, fires, jornades, trobades, interessos personals, dubtes, etc. A partir d'aquell moment i gràcies a la iniciativa de les Escoles Agràries de l'Empordà, del Solsonès i del Pallars, es va començar a gestar el grup, que ara s'ha acabat convertint en l'Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya.