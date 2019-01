La Fundació Bofill reclama als governs municipals accions concretes contra la segregació escolar

La Fundació Jaume Bofill ha començat l'any de les eleccions municipals, que se celebraran el 25 de maig, demanant als ajuntaments que promoguin mesures concretes contra la segregació escolar. Per reforçar la necessitat d'aquesta petició, l'entitat remarca que Catalunya es troba entre els deu països europeus que més segreguen als centres educatius.

A banda dels perjudicis causats per aquest fenomen, que incideixen directament en la taxa d'abandonament escolar o en la cohesió social, l'organització remarca que existeixen precedents municipals positius que s'haurien de tenir en compte. En aquest punt, la Fundació Jaume Bofill recorda un document en el qual van seleccionar sis experiències de política municipal «contra la segregació escolar», entre les quals hi ha Olot i Girona.

L'entitat manté que els municipis són una peça clau per reduir la segregació escolar, motiu pel qual insta els ajuntaments a convertir aquest propòsit en una prioritat del mandat 2019-2023. Perquè això sigui possible, la Fundació Bofill insta els nous ajuntaments que surtin de les eleccions a «assumir el compromís, el lideratge i la força per fer possible la implentació de polítiques concretes».

L'organització apunta que, encara que no tinguin totes les competències en matèria educativa, els governs municipals «poden liderar una política que faci possible una contundent reducció de la segregació».



El paquet de propostes, avui

Per facilitar la tasca dels ajuntaments que responguin a la seva crida i s'impliquin en la lluita contra la separació escolar, l'entitat els proposa un paquet de disset mesures concretes que es poden desenvolupar o promoure des dels ajuntaments. Avui, en un acte a Barcelona, la Fundació Jaume Bofill farà públic un document que recull aquesta quinzena de línies d'actuació a seguir des dels pobles i les ciutats. «No implementar aquest tipus de polítiques», adverteix l'organització, «seria una renúncia política a donar resposta a un problema que està comprometent el futur de la ciutadania».