El jutge condemna a dos anys de presó un jove per donar un cop de puny a la parella

L'Audiència de Girona tenia previst jutjar ahir al matí un jove acusat d'haver propinat un cop de puny a la seva parella. Fins al moment dels fets, processat i víctima havien mantingut 5 anys de relació sense convivència. Ella residia a la localitat de Sant Gregori. Al voltant de les sis de la matinada del 19 d'agost del 2017, la parella va anar amb uns amics a una discoteca de Platja d'Aro, ubicada prop del passeig marítim. Després d'haver mantingut una discussió amb el jove, la noia va sortir del local en companyia d'un conegut.

Quan l'acusat els va veure junts, amb el que la Fiscalia considera com una «intenció de perjudicar la integritat física de la víctima», es va aproximar corrent cap a ella i li va donar un fort cop de puny a la boca que la va fer caure a terra, quedant «commocionada» i «sagnant de manera abundant».

Com a conseqüència d'aquests fets, la víctima va patir lesions al llavi inferior i superior, la pèrdua de dos incisius superiors, dolor a l'hora de parlar i dificultats per realitzar moviments per masticar. La curació de les lesions va requerir quinze dies de caràcter impeditiu, així com un perjudici estètic moderat.



Acceptació de la pena

Finalment, la vista programada no es va celebrar, ja que prèviament es va fixar un acord entre les acusacions i la defensa, les quals van pactar dos anys de presó per un delicte de lesions. El jove no haurà d'entrar, doncs, al centre penitenciari amb la condició que no delinqueixi durant els pròxims cinc anys. El condemnat tampoc es podrà aproximar a la víctima a menys de 500 metres ni comunicar-s'hi durant un període de cinc anys. A més, l'haurà d'indemnitzar amb més de 20.000 euros, pagar els costs del procediment i superar un curs sobre violència de gènere. El jutge va dictar sentència de viva veu.