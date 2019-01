L´aeroport de Girona acaba l´any superant els 2 milions de viatgers

L'aeroport de Girona-Costa Brava va tancar el 2018 amb un total de 2.019.876 passatgers, cosa que suposa un 3,8% més que en l'any anterior. Tot i això, les xifres de desembre no van ser positives: van passar per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar 37.306 usuaris, cosa que suposa una disminució del 12,5% respecte al mateix mes de 2017. En canvi, el trànsit de mercaderies per l'aeròdrom gironí va augmentar un 5,9%, de manera que es van arribar a transportar fins a 132.962 tones.

Pel que fa al nombre d'operacions, l'any passat es van fer a l'aeroport de Girona 17.870 moviments, dels quals 552 van correspondre al mes de desembre. Això significa un descens del 3% respecte al mes de desembre de 2017 i un 7,2% de l'acumulat anual en comparació amb l'any anterior.

En canvi, els vols comercials van arribar fins a la xifra de 14.652 durant el 2018, cosa que va suposar un creixement del 6,1% d'aquest tipus de viatges respecte a l'any anterior.



El Prat supera els 50 milions

L'aeroport de Barcelona-el Prat va tancar el 2018 amb un rècord de 50.172.457 passatgers, un 6,1% més que el 2017, i es va situar com el segon de tota la xarxa d'Aena que més viatgers va transportar l'any passat, només superat per l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, amb gairebé 57,9 milions d'usuaris, un 8,4% més.

El nombre de passatgers de vols internacionals van impulsar aquestes xifres l'aeroport de Barcelona, amb un augment del 6,2%, fins als 36,6 milions de viatgers, i també va créixer, encara que en menor mesura, el passatger nacional, amb un increment del 5,7% i es va situar en 13,4 milions.

Pel que fa a les operacions, el 2018 es van fer 335.651 moviments d'aeronaus, un 3,7% més que l'any passat, i respecte a la càrrega, les instal·lacions van transportar 172.940 tones de mercaderies, un 10,8% més. Només al desembre, l'aeroport barceloní va assolir els 3,4 milions d'usuaris, un 9,5% més que fa un any en el mateix mes; i va registrar 24.901 moviments, la qual cosa es tradueix en un augment del 7,8%, alhora que va transportar 14.758 tones, un 12,1% més.

La resta d'aeroports catalans també han registrat creixements. A banda del cas ja esmentat de l'aeroport de Girona, el de Reus va registrar el 2018 un total d'1.037.576 passatgers, un 1,8% més respecte a l'any passat, i al desembre va acumular 6.763 usuaris, la qual cosa suposa una disminució del 24,9%.

Finalment, l'Aeroport de Sabadell va tancar l'any passat amb 4.540 passatgers, i va mantenir les xifres a les quals va arribar l'any anterior. En l'últim mes de l'any va sumar 423 usuaris, un 1,4% més que el desembre de 2017.