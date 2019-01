L'avaluació final de Primària es realitzarà entre el 7 i el 9 de maig a tot Catalunya

L'alumnat de sisè de Primària haurà de sotmetre's a l'avaluació de final d'etapa els dies 7, 8 i 9 de maig al matí, de forma simultània a tot Catalunya, segons informa el web del Departament d'Educació. Aquest curs 2018-2019, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu ha introduït un canvi en el mètode de respostes, ja que a cada quadern li corresponen dos fulls de respostes: un per a les preguntes tancades, amb una correcció automatitzada; i un altre per a les preguntes obertes o per escriure la redacció, en la prova de competència lingüística.

Les proves de llengua catalana i estrangera es faran el dia 7; les corresponents a l'àrea de coneixement del medi natural (i aranès, on pertoqui), el 8; i les de matemàtiques i llengua castellana, el 9. Cada sessió s'allargarà una hora, tot i que la de la llengua estrangera es pot allargar quinze minuts, ja que inclou escoltar dues gravacions.