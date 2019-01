L'escola Joan Maragall de Ripoll obre el sisè curs del programa Esport Blanc

Les primeres sessions d'esquí nòrdic a Vall de Núria per part d'alumnes de l'escola Joan Maragall de Ripoll van donar el tret de sortida, la setmana passada, a la sisena edició del programa Esport Blanc escolar per a la promoció dels esports d'hivern. Aquest curs 2018-2019, hi participen 2.481 estudiants –uns 400 més que l'hivern passat–, 1.337 de tercer i 1.144 de quart de primària, de 60 escoles públiques i concertades de l'àrea dels Pirineus.

Els centres educatius que hi estan implicats es distibueixen en 37 escoles públiques, 10 de privades concertades i 13 de pertanyents a zones d'escolarització rural de les comarques del Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà.



Respectar la muntanya

L'objectiu del programa Esport Blanc Escolar és impulsar la iniciació i el coneixement de les diferents modalitats dels esports d'hivern entre els escolars de 3r i 4t de primària; tot incidint, sobretot, en les comarques pirinenques. L'altra finalitat del projecte és utilitzar l'esport per educar en el respecte, el gaudi i el coneixement de les muntanyes, una tasca per a la qual es compta amb la complicitat dels mestres i dels tècnics d'esport.

Darrere d'aquest programa hi ha la Secretaria General de l'Esport i el Departament d'Educació, que en són els impulsors; i, per fer-ho, compten amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, els Consells Esportius del Pirineu, les estacions d'esquí (a través de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, Mancomunitat d'Esquí Nòrdic, i estacions de Boí i de Port del Comte), la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), els Consells comarcals dels municipis on es troben les escoles, les diputacions de Girona, Lleida i Barcelona, i el Conselh Generau d'Aran.

Per segon any consecutiu, aquest curs se celebrarà la jornada de Graduació de Neu, on els joves esportistes de quart de primària que acaben la seva participació al programa, després de dos anys, posaran en pràctica el que han après durant la seva participació. Això es farà en una trobada lúdica i competitiva en una estació d'esquí. D'altra banda, els responsables del programa destaquen que la Graduació de Neu té el reconeixement de la Federació Internacional d'Esquí (FIS), a través dels SnowKidz Award, en els quals es va classificar en quarta posició pel foment dels esports d'hivern entre la població infantil.