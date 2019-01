Liciten les obres de millora de l'N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva

El Ministeri de Foment ha licitat les obres de millora del traçat de l'N-II entre Tordera (Maresme) i Maçanet de la Selva (Selva) per un import de més de 27,4 milions d'euros (MEUR). Els treballs se centraran en un tram de 7,3 quilòmetres i inclouran actuacions com ara la rectificació de corbes per poder circular a 80 km/h o la remodelació de les interseccions ja existents. També es construiran dos nous viaductes i es faran dues obres de drenatge singulars per a les rieres de Valldemaria i La Torderola.

El Ministeri de Foment ha licitat el contracte d'obres per millorar el traçat de l'N-II entre Tordera (Maresme) i Maçanet de la Selva (Selva). Segons es publica avui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), els treballs s'han licitat per valor de 27,47 milions d'euros (MEUR). Una actuació que s'emmarca en el Pla N-II del Ministeri de Foment, dissenyat "fonamentalment per millorar la seguretat vial" d'aquesta carretera.

El tram de l'obra que s'ha licitat fa 7,3 quilòmetres i inclou actuacions com ara la rectificació de corbes per poder circular a 80 km/, la remodelació de les interseccions ja existents i l'adaptació de les vies i camins de servei per garantir la permeabilitat transversal del traçat i l'accessibilitat dels nuclis de població i les propietats que hi ha a tocar. També es construiran dos nous viaductes (als quilòmetres 687,0 i 687,6) i es faran dues obres de drenatge singulars per a les rieres de Valldemaria i La Torderola.

Els desdoblaments pendents de l'N-II "no s'aturen"

Aquest dimarts, el subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha fet una breu valoració de les partides incloses al projecte dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) en matèria de carreteres. Ho ha fet acompanyat de la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera.

Bramon ha afirmat que "a més de la voluntat de fer les coses , hi ha la capacitat d'executar-les". I ha aportat la dada que les licitacions i acabament d'obres durant el temps que porta governant el PSOE han crescut un 66% respecte el 2017.

En aquest sentit, ha anunciat que durant la primavera vinent probablement s'inaugurarà el tram desdoblat de Vilademuls-Orriols de l'N-II. "No s'aturen cap dels projectes de desdoblament de l'N-II, tots es mantenen", ha assegurat. I ha afegit que "tots aquests moviments indiquen no tan sols una voluntat d'apostar-hi sinó de complir davant de les expectatives".

Pel que fa a les partides que el projecte de PGE preveu per a l'N-II, aquestes ascendeixen a 6,1 MEUR. Així, es preveu una partida d'1,2 MEUR per al desdoblament del tram Medinyà (Vilademuls)-Orriols així com els estudis i projectes pendents del tram nord per valor de 600.000 euros, com són les futures variants de Bàscara i Pont de Molins, i altres trams pendents com Orriols-Bàscara, Bàscara-Figueres, Figueres-Pont de Molins, Pont de Molins-Jonquera.

Aquest divendres està previst que el representant del govern espanyol a Girona faci una valoració més extensa de la inversió dels PGE a la demarcació.