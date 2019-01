Llagostera torna a acollir la prova d'orientació a cavall nocturna "Le Centaure"

Llagostera acollirà per segona vegada el prestigiós Raid internacional "Le Centaure", la prova més dura d'orientació nocturna a cavall que tindrà lloc del 8 al 10 de febrer. Després de l'èxit de la prova que es va disputar al municipi l'any 2015, quan per primera vegada "Le Centaure" va sortir de territori francès, la Federació Internacional de Turisme Eqüestre ha confiat novament l'organització de l'esdeveniment al centre llagosterenc Cavall de Mar.

El total del recorregut a fer en cavall és de 100 quilòmetres, passant pels boscos de les Gavarres i el massís de l'Ardenya i per diversos indrets i municipis de les comarques del Gironès, La Selva i el Baix Empordà. Segons el l'Ajuntament de Llagostera, el traçat és completament secret i, per aquest motiu, no es poden donar més detalls. Els participants tindran accés al traçat 3 hores abans de l'inici de la competició. S'ha previst la participació d'equips amb genets de diversos països europeus, com ara Anglaterra, Rússia, França, Holanda i Espanya, entre altres. L'acte de presentació tindrà lloc el dijous 31 de gener a les instal·lacions de Cavall de Mar a Llagostera.

Un any més la Federació Internacional de Turisme Eqüestre ha valorat la situació estratègica del municipi de Llagostera entre els massissos de les Gavarres, l'Ardenya Cadiretes i la Costa Brava, l'experiència de Cavall de Mar dins del TREC Catalunya i la bona acollida que va tenir la celebració de "Le Centaure" l'any 2015. La competició eqüestre compta amb col·laboració institucional de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el Consell Comarcal del Gironès i del Baix Empordà, el Consell Esportiu del Gironès i els Ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar i Llagostera.