Els metges de la sanitat concertada tornaran a fer vaga

El sindicat Metges de Catalunya (MC) convocarà els metges de la sanitat concertada d'arreu del país a una altra vaga per reclamar millores assistencials i laborals després que no aconseguissin negociar-les en l'anterior mobilització al novembre, quan sí que va haver-hi diverses millores per als facultatius de l'atenció primària pública gràcies a un acord amb l'Institut Català de la Salut (ICS).

En el cas de les comarques gironines, el sector concertat comprén tots els hospitals de la xarxa pública excepte l'hospital Josep Trueta de Girona, que depèn de l'ICS, i els centres d'atenció primària que presten servei al 34% de la població i que depenen d'entitats com la Corporació de Salut del Maresme i la Selva o la Fundació Salut Empordà, per exemple.

Metges de Catalunya ha convocat per demà al migdia una roda de premsa que ampliarà els detalls d'aquesta mobilització, que arriba després que ni les patronals sanitàries ni el Servei Català de la Salut (CatSalut) «s'hagin dignat a asseure's a negociar les reivindicacions» de la vaga de la concertada, que suposa el 80% dels llits hospitalaris i el 20% dels ambulatoris catalans.

Estaran convocats a la mobilització més de 10.000 facultatius dels 53 hospitals d'aguts, 86 equips d'atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental gestionats per les patronals Unió Catalana d'Hospitals (La Unió), l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces) i el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (Capss), i que presten servei al CatSalut.

Fa uns dies, el CatSalut va remetre una carta als gerents de tots els proveïdors del sector concertat instant·los a aplicar les millores pactades per a l'atenció primària de l'ICS als seus ambulatoris.