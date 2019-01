Un programa educatiu sobre nanotecnologia guanya el Premi de Comunicació Científica

Les activitats de divulgació de la nanociència i la nanotecnologia que es desenvolupen en el marc del programa NanoEduca han rebut el Premi Nacional de Comunicació Científica 2018, que atorguen la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) i el Govern de la Generalitat. Els guardons s'entregaran durant el segon semestre del 2019.

NanoEduca és una iniciativa conjunta de la Universitat de Barcelona (UB), l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE), del Departament d'Educació. El seu objectiu és apropar les eines, el llenguatge i les aplicacions de la nanociència i la nanotecnologia als instituts de secundària.



Formació del professorat

NanoEduca s'estructura en tres línies d'acció complementàries: una de formació de professorat de secundària, mitjançant sessions pràctiques i d'actualització científica; una altra d'anomenada «Nanokit», que consisteix en una maleta pedagògica amb experiments per fer a l'aula i una guia didàctica diferenciada per als docents i per a l'alumnat (disponibles en préstec gratuït a tot Catalunya mitjançant la xarxa de centres de recursos pedagògics del Departament d'Educació);i finalment, un concurs anual de pòsters i vídeos, que recull el treball realitzat per l'alumnat en nanociència i nanotecnologia al llarg del curs.

Des del 2015, els continguts del programa NanoEduca han arribat a més de 6.000 alumnes de més de 300 centres; principalment a Catalunya, però també al País Basc, la Comunitat de Madrid i la ciutat austríaca de Salzburg.

El projecte va néixer per agrupar les accions de divulgació sobre la nanoescala adreçades a la comunitat educativa realitzades per diverses entitats de la UB: principalment els Centres Científics i Tècnics (CCiTUB), el seu Institut de Ciències de l'Educació i, també, l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB), amb el suport de la Unitat de Cultura Científica (UCC+i). A partir del 2015, NanoEduca es va redefinir per convertir-se en una iniciativa transversal que incorpora les activitats de l'ICN2, la UAB i el CESIRE. El servei de préstec d'aquest últim ens, gràcies a la col·laboració prèvia amb l'ICN2, ja disposava d'uns materials educatius inicials sobre nanotecnologia, que van ser la llavor dels «Nanokits» actuals. Segons remarquen els responsables del programa, la UAB, que imparteix un grau de Nanociència i Nanotecnologia, aporta una alta capacitat en formació en aquest àmbit. També afirmen que l'assessorament i la participació del CESIRE ha estat cabdal per adaptar a les necessitats de l'escola els continguts científics aportats per la resta d'institucions.