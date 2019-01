El projecte gironí contra l'epilèpsia rep un ajut europeu d'1,8 milions d'euros

El projecte gironí per crear un dispositiu que s'avanci a les crisis epilèptiques ha rebut una ajuda europea d'1,8 milions d'euros. La iniciativa, impulsada per l'empresa de Blanes MJN Neuroserveis, ha rebut un ajut comunitari pels pròxims dos anys que li permetrà tirar endavant estudis clínics a hospitals de Madrid i Alemanya.

El projecte és un dispositiu en forma d'auricular que, mitjançant la intel·ligència artificial, monitora l'activitat cerebral del pacient i l'envia a una aplicació mòbil equipada amb algoritmes que calculen la probabilitat de patir una crisi epilèptica. En el moment en què el risc supera un llindar, el telèfon del pacient rep un avís, perquè es posi en posició de seguretat i esperi que passi la crisi.

La idea d'aquest enginy parteix de l'experiència de David Blánquez, un enginyer informàtic que patia per si les crisis d'epilèpsia de la seva filla podien causar-li un accident si l'agafaven desprevinguda. Juntament amb dos emprenedors més, Salva Gutiérrez i Xavi Raurich, es van posar a treballar per intentar predir els atacs.

Ara ha rebut una subvenció europea del programa Horizon2020, impulsat per la Comissió Europea per donar suport a projectes innovadors. Després d'un complex procés competitiu i amb el suport d'Acció de la Generalitat, MJN Neuroserveis ha estat seleccionada per la convocatòria i rebrà un finançament que li permetrà seguir avançant en el desenvolupament de l'auricular.

Els responsables de la iniciativa destaquen que, amb aquest ajut, es podran ampliar els estudis clínics en hospitals de Madrid i alemanys, un pas més després de les primeres proves amb pacients realitzades a Barcelona.



A més, es podrà aprofundir en l'aplicació del Big Data i la millora dels algoritmes d'intel·ligència artificial per optimitzar els resultats obtinguts i també ajudarà a la comercialització, comunicació i internacionalització del projecte.

Primers pacients a Barcelona

22 persones amb epilèpsia d'entre 14 i 46 anys.

Ja s'ha fet un primer assaig clínic , desenvolupat per Mobile World Capital Barcelona, MJN i la Clínica Corachan de Barcelona i amb la col·laboració de la Universitat de Girona, que va comptar amb la participació de

Durant el test, que els va seguir unes 1.500 hores, es va controlar l'activitat cerebral dels pacients i es van poder detectar 85 crisis epilèptiques, amb un temps mig de detecció prèvia a l'inici de la simptomatologia clínica d'uns minuts i amb una sensibilitat del 88%.