Puigdemont vol una taula de diàleg sobre Catalunya per aprovar els comptes

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont va condicionar ahir el suport a la tramitació dels pressupostos per al 2019 proposats pel Govern a la creació d'una taula de diàleg independent que abordi el «conflicte» entre Espanya i aquesta comunitat autònoma.

«Hem explicat moltes vegades que no es donen les condicions avui ni per donar suport a ni per tramitar els pressupostos, és obvi», va dir Puigdemont en declaracions a la premsa, al final d'una reunió amb la direcció executiva del PDeCAT a la «casa de la República» a la localitat belga de Waterloo. Va afegir que «el mínim» per poder donar suport a la tramitació dels pressupostos seria que l'Executiu que presideix Pedro Sánchez habilités «una comissió bilateral amb testimonis independents que puguin verificar i denunciar l'incompliment dels acords».

Puigdemont va insistir que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, «no ha fet res» fins ara per «abordar el conflicte polític» i va subratllar que el secessionisme català «no es fia» de les promeses de l'Executiu.

Per la seva banda el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va reiterar ahir, després de l'arribada a la Càmera del projecte de Pressupostos per a 2019 que si el president del Govern, Pedro Sánchez, no posa sobre la taula una «proposta» per solucionar el conflicte català serà «dificilíssim, per no dir impossible» que la seva formació s'avingui a negociar el seu eventual suport als comptes públics.



Dret a l'autodeterminació

El president del PDeCAT, David Bonvehí, va indicar que el dret a l'autodeterminació és una «condició « sine qua non» per a la tramitació dels pressupostos.

Paral·lelament, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va anunciar ahir que el seu partit s'inclina ara mateix per presentar una esmena a la totalitat contra els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i, per tant, per rebutjar que el Congrés ni tan sols tramiti els comptes.

«O canvien moltíssim les coses per part de Sánchez o no podrem donar suport als pressupostos. Ens plantegem tirar endavant aquesta esmena a la totalitat. En un percentatge molt alt (de possibilitats) s'acabarà presentant», va dir en roda de premsa després de reunir-se la direcció d'ERC. És la primera vegada que el partit d'Oriol Junqueras verbalitza la intenció de presentar aquesta esmena a la totalitat, i Vilalta va argumentar que així ho tenen decidit perquè no han vist «gestos» de Pedro Sánchez que permetin al seu partit poder donar suport a la tramitació dels comptes. Les joventuts republicanes, per contra, es van mostrar partidàries ahir de no tramitar ni aprovar els pressupostos. El PSC va lloar els pressupostos de Sánchez i els comuns van reclamar a ERC que els prioritzi. Cs no dubta que els sobiranistes els aprovaran i el PP va acusar Sánchez d'afavorir els independentistes.