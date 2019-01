Puja al 16,8% Els pressupostos gairebé arriben a la inversió prevista per l'Estatut

La inversió de l'Estat a Catalunya se situa en el 16,8% de les inversions territorialitzables, segons el projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2019, una xifra superior al 13,3 que li concedien els Pressupostos de 2018 confeccionats pel Govern de Mariano Rajoy, però encara per sota del pes de l'economia catalana sobre la del conjunt d'Espanya i que ronda el 19%. Així, el projecte de Pressupostos estima una inversió de 2.051,38 milions d'euros, enfront dels 1.349,59 milions de les anteriors comptes, el que suposa un 52% d'increment. L'Executiu de Pedro Sánchez s'havia compromès a complir amb l'Estatut, que en la seva disposició addicional tercera reclama una inversió en aquesta comunitat equivalent al pes del seu PIB (que es calcula en un 19,2%, segons la Cambra de Comerç de Barcelona). Aquests 2.051,38 milions no arriben a aquest percentatge, però el projecte de Pressupostos preveu pagar a Catalunya 200 milions addicionals per compensar les inversions no realitzades d'acord a aquesta disposició addicional tercera de l'Estatut i corresponents a l'exercici 2008. L'origen d'aquest pagament és una sentència del Tribunal Suprem que va donar la raó a la Generalitat en reclamar 759 milions per aquest concepte corresponents a aquell exercici.