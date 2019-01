Quatre parcs de bombers tancats i el col·lectiu segueix en peu de guerra

Els Bombers de la Generalitat segueixen en peu de guerra amb el Govern i una mostra és que continuen protestant a través de la no execució d'hores extres. Això repercuteix des del 10 de desembre amb una imatge que pot sorprendre alguns ciutadans: la de parcs de bombers professionals tancats arreu de la Regió d'Emergències de Girona.

Els Bombers no sols protesten per la falta de personal sinó també la de material. Fonts de la UGT, per exemple, ahir denunciaven que a la zona del Baix Empordà l'autoescala de salvament estava fora de servei i això, a parer seu, és una situació límit. En aquesta mateixa comarca, hi havia activats només set bombers de guàrdia.

Els parcs que ahir van tancar per falta de personal, ja que se'n va derivar a altres zones de Girona, són els de Torroella de Montgrí, Calonge, Amer i Hostalric. Mentre que a Girona i Figueres es va treballar sota mínims, segons fonts del sindicat. I als parcs de la comarca de la Selva es va treballar sense comandaments.

Aquesta situació s'havia fixat per part dels sindicats que pogués aturar-se el 10 de gener però per ara, com asseguren des de la UGT, la mesura de pressió de deixar de fer hores extres es mantindrà fins que el Govern de la Generalitat els posi en marxa el pla de xoc que se'ls ha promès i no es quedi «només amb una intenció». Asseguren que per ara no hi ha un acord laboral entre les parts per augmentar més la càrrega de treball del col·lectiu quan, en canvi, estan fent «120 hores més que la resta de funcionaris», entre d'altres. I afirmen que tot està pendent que «Economia i Finances autoritzi la partida pressupostària que Interior demana per portar a terme el pla de xoc» que ha de donar aire al cos de Bombers.