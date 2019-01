Vuitanta-vuit gironins esperen un òrgan, un 6% més que el 2017

Vuitanta-vuit persones de les comarques gironines esperen un trasplantament, cinc més que un any enrere. Segons les dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), la llista d'espera ha crescut un 6% en un any i la cua més llarga és, com és habitual, per a un trasplantament renal, ja que setanta-un gironins necessiten un ronyó; quatre persones tenen pendent un trasplantament hepàtic; set requereixen un cor; tres han d'entrar al quiròfan per a un trasplantament pulmonar i tres per a un pancreàtic.

Pel que fa al nombre de trasplantaments realitzats durant el 2018, s'han intervingut un 3,53% més de pacients en un any. Si durant el 2017 vuitanta-cinc persones de la demarcació van ser operats en algun dels centres trasplantadors de Barcelona per rebre un òrgan compatible, el 2018 va pujar fins a vuitanta-vuit, tres més.

De nou, els trasplantaments renals van ser els procediments més freqüents, amb cinquanta-cinc pacients trasplantats, onze dels quals van rebre un ronyó procedent d'un donant viu.

El nombre de gironins sotmesos a un trasplantament hepàtic s'ha multiplicat per tres, passant de sis a divuit, un dels quals procedent de donant viu; quatre a un cardíac, tras a un de pàncrees i vuit a un pulmonar.

Respecte a les donacions d'òrgans, la xifra de donants gironins es manté igual que la del 2017, amb catorze de vàlids. Segons l'OCATT, dotze donacions provenien de pacients per mort encefàlica i dos més de malalts amb el cor aturat, el que s'anomena mort en asistòlia. Gràcies a ells s'han pogut trasplantar quaranta-tres òrgans: vint-i-tres ronyons, set fetges, un cor i dotze pulmons.



Un 3,9% més d'intervencions

Al conjunt de Catalunya, el nombre de trasplantaments va créixer per cinquè any consecutiu, amb 1.149 intervencions, que representen un 3,9% més que el 2017 i que situen la taxa de trasplantaments catalana -de 151,2 per cada milió d'habitants- entre una de les més altes del món. Per tipus, el 2018 van augmentar un 13,8% els hepàtics, un 18,3% els cardíacs, un 16,9% els pulmonars i un 23,5% els pancreàtics. Els renals van reduir-se lleugerament (-1,2%), en part pel descens de la donació de viu.

Amb tot, unes 1.200 persones continuen esperant un òrgan, 1.059 de les quals un ronyó. S'ha contingut la llista d'espera per trasplantament renal, tot i l'augment de les indicacions, i s'han reduït les d'òrgans vitals, com el fetge, el cor o els pulmons.

Tot i l'augment considerable de les negatives familiars i de no haver-se superat la xifra rècord de 333 donants del 2017, el nombre de donants cadàver vàlids obtinguts el 2018 s'ha situa a prop, 328, (-1,5%). L'any 2018, la taxa de donació a Catalunya ha estat de 43,3 donants per milió d'habitants, un punt inferior a la de l'any 2017.

Per tipus de donant, els de mort cerebral disminueixen un 3,7% mentre que els d'asistòlia segueixen augmentant (2,6%), gràcies a les donacions de malalts terminals ingressats a l'hospital que moren per cessament irreversible de l'activitat cardíaca. Els donants vius continuen la tendència a la baixa: 128, deu menys que el 2017, pels bons resultats de la donació cadàver. L'any 2018, 122 donants van donar un ronyó a una altra persona i sis una porció del seu fetge.