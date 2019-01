Cau una banda que ha comès 14 robatoris en vehicles en garatges d'Olot

La policia ha desmantellat una banda que ha comès 14 robatoris en vehicles aparcats en garatges a Olot. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot amb la col·laboració de la Policia Local han detingut tres menors i un major d'edat pels fets.

Les detencions practicades el 4 i 10 de gener han acabat amb el grup que estava format per un home, de 18 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Olot, i tres menors d'edat. Estan acusats de ser els presumptes autors d'onze robatoris amb força, tres temptatives de robatori amb força i una estafa lleu. Amb tot, la policia no descarta més detencions. Les detencions són resultat d'una investigació oberta el passat 18 de novembre de l'any passat, després de produir-se un robatori amb força a l'interior d'un garatge comunitari de l'avinguda de Sant Jordi d'Olot, d'on van sostreure dues bicicletes. Posteriorment, entre el 27 de novembre i el 25 de desembre es van produir nous robatoris a l'interior de garatges comunitaris d'edificis situats en diferents punts de la ciutat, tals com la plaça Catalunya i els carrer Alforja, Sant Jordi i Panyó.

En tots els casos, van forçar diversos vehicles i van sostreure comandaments a distància dels aparcaments, diners, ulleres de sol, entre altres molts objectes així com bicicletes dels pàrquings.

El passat 4 de gener agents de la unitat d'investigació d'aquesta comissaria van detenir dos menors d'edat com a presumptes autors d'aquests robatoris, i en data 10 de gener dues persones més, un menor i un altre major d'edat, també pels mateixos fets i amb el mateix modus operandi.

També se'ls imputa un delicte d'estafa lleu, ja que van sostreure una targeta de crèdit de dins d'un vehicle i van fer compres amb la targeta. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb tots aquests casos. El detingut major d'edat, que no tenia antecedents, va passar l'11 de gener a disposició judicial, i el van deixar en llibertat amb càrrecs. Mentre que els menors van passar a la Fiscalia.