Centenars de persones es concentren a Verges i Celrà

Prop de 300 persones a Celrà i uns 250 a Verges s'han concentrat aquest dimecres al vespre per protestar per les detencions de la policia espanyola per desordres públics durant el tall de vies de l'AVE per l'aniversari de l'1-O.

Els alcaldes dels dos municipis asseguren que no aconseguiran que abandonin l'objectiu d'aconseguir la República. "És una estratègia més de la por però crec que ens hem de moure amb determinació i ens hem d'organitzar", ha dit el de Verges, Ignasi Sabater. L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha assegurat que és "un nou muntatge orquestrat des de Madrid" però "l'únic que han aconseguit és que les 17 persones detingudes estiguem més convençudes". Els concentrats s'han dirigit ara a la manifestació convocada a les vuit a Girona.

Centenars de persones s'han concentrat aquest vespre a Verges i Celrà. Els municipis han convocat els seus veïns a les sis i les set de la tarda, respectivament, just abans de la mobilització prevista a Girona per protestar per les 16 detencions de la policia espanyola pels talls a les vies de l'AVE a Girona durant l'aniversari de l'1-O.

Els alcaldes dels dos municipis, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, son dos dels detinguts per aquests fets. El primer just quan sortia de casa i es dirigia a la feina. Sabater ha acabat amb una mà embenada arran de les ferides que li han provocat les manilles. L'alcalde de Verges ha sortit en llibertat a la una de la tarda i Cornellà ho ha fet una hora després.

Durant les concentracions, Sabater ha assegurat que el municipi està compromès amb el dret a l'autodeterminació de Catalunya i que "el que avui ha passat és una estratègia més de la por". "Ara que comença el judici volen que ens quedem a casa, que tothom tingui por de manifestar-se i que els que es vulguin presentar a les eleccions municipals vegin el que pot passar", ha dit. Davant d'això, ha insistit, "ens hem de moure amb determinació, organitzar-nos i cuidar-nos molt".

L'alcalde de Verges ha dit també que el que ha passat avui és "una autèntica vergonya" i ha recordat, tal i com ja ha afirmat aquest matí, que se li imputen desordres públics tot i que aquell dia ell no era a l'estació de l'AVE sinó a l'institut on treballa. "Ara esperarem la citació judicial i veurem com es desenvolupa tot", ha afegit.

Per la seva banda, l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha qualificat la situació d'un "nou muntatge orquestrat des de Madrid" i ha dit que té una "clara intencionalitat" per aconseguir que la gent "agafi por". "Tant pels que estem davant dels ajuntaments, com als CDR o els sindicats estudiantils que lluiten per la República", ha dit.

"Saben que venen moments molt importants de mobilització i de lluita al carrer no només per defensar els presos sinó també els exiliats, els centenars de represaliats i el que va sortir a les urnes l'1-O", ha remarcat. En aquest sentit, ha afegit que "l'únic que han aconseguit és que els detinguts estiguem més convençuts".

Tant Cornellà com Sabater han cridat a la unitat i a continuar les mobilitzacions per aconseguir "aquesta llibertat tant anhelada". "No podem seguir sent súbdits d'una gent que només sap pegar. Això no ho podem permetre", ha insistit.