Surten en llibertat els alcaldes de Verges i Celrà i la resta d´activistes

Els onze detinguts per la policia espanyola per desordres públics durant el primer aniversari de l'1-O han sortit en llibertat poc abans de les 15 hores. La primera persona en abandonar la comissaria de la Policia Nacional a Girona ho ha fet a quarts d'una del migdia i, poc a poc, van sortint la resta. Alguns dels arrestats són els alcaldes de Verges (Ignasi Sabater) i Celrà (Dani Cornellà).



Els primers detinguts han aclarit que l'arrest s'ha produït per l'ocupació de les vies del TAV durant el primer aniversari de l'u d'octubre, tal com havia clarificat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a mig matí.



L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, ha sortit de la comissaria de Girona a les 13:00 hores entre forts aplaudiments i crits de "No esteu sols" del centenar de persones que s'havien concentrat a les portes de les dependències policials. L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha quedat en llibertat sobre les dues del migdia.



Es tracta de detencions policials, ja que el jutge no ha donat l'ordre de fer-ho.



Sabater i Cornellà denuncien que els han volgut escarmentar

Els alcaldes de Verges i Celrà han sortit en llibertat a l'espera que el jutjat que instrueix el cas pel tall de les vies de l'AVE a Girona en l'aniversari de l'1-O els citi a declarar. Ignasi Sabater i Dani Cornellà (CUP) han denunciat que els agents de la policia espanyola els han detingut a primera hora del matí en el marc d'un nou operatiu que busca "escarmentar" les cares visibles de l'independentisme.



Per això, han fet una crida a no cedir a l'estratègia de la "por" i fan una crida a la "mobilització permanent" de cares al judici al procés. Sabater ha sortit en llibertat a la una de la tarda i Cornellà ho ha fet una hora després.



Onze detinguts

Manifestació del CDR

?? Manifestació unitària de suport a les persones detingudes avui#Solidaritat #NiUnaMés



? 20h

?? Subdelegació Espanyola a #Girona

?? Atenció a més convocatòries arreu del territori pic.twitter.com/yIT92aBwvo — CUP Països Catalans (@cupnacional) 16 de gener de 2019

La Policia Nacional ha detingut aquest matí l', Ignasi Sabater ( CUP ), l', Dani Cornellà (CUP), i-entre elles activistes d'un CDR- per un presumpte delicte de. Les detencions estan relacionades amb l'ocupació de les vies del TAV a Girona durant l'aniversari de l'1-O.Segons ha informat el, el jutjat d'instrucció 4 de Girona té oberta una causa, sense autor conegut, per aquests fets. A més, també afegeixen que el jutge no ha ordenat cap detenció i, per tant, serien detencions policials.{C}L' 1 d'octubre de 2018 , unes 400 persones van tallar entre dos quarts de set i les nou del matí les vies del TAV a l'estació de Girona. Els Mossos d'Esquadra van bloquejar els accessos a l'estació amb la intenció d'impedir que més gent se sumés a aquella convocatòria. El tall va generar afectacions a cinc trens.{C}Els CDR han convocat una manifestació unitària a les vuit del vespre davant de la subdelegació del Govern espanyol a Girona.