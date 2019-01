Cunillera recorda que el 2021 s'acabarà la concessió del peatge de l'autopista

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va assegurar ahir que les inversions de l'Estat en les carreteres catalanes s'han de «mirar en el seu conjunt», de manera que va refusar entrar en el debat sobre el desdoblament de l'N-II a les comarques gironines.

Preguntada en roda de premsa per la falta d'inversió en el tram nord de l'N-II, Cunillera va assegurar que el govern de l'Estat «està compromès amb Girona», però també va recordar que la prioritat del govern estatal són les partides de conservació i manteniment de carreteres i que faran un «esforç molt gran» per a l'aixecament de peatges, que en el cas de l'AP-7 està previst per al 2021. Segons va indicar, el govern del PSOE s'ha compromès des del primer dia a no renovar les concessions i això farà que, a partir de llavors, canviï el mapa de carreteres. També va assenyalar que tenen una «bona relació» amb la conselleria de Territori i Sostenibilitat i que per tant estan disposats a dialogar per prendre decisions conjuntes.



Inversions a la costa

La delegada del Govern a Catalunya també va destacar que, malgrat que les principals inversions són les que fa el Ministeri de Foment, tampoc s'han de despreciar totes les del Ministeri de Transició Ecològica, que serviran per millorar les costes gironines. A més, va assenyalar que aquests comptes encara es poden modificar a través de les aportacions dels diferents partits. Per això, va fer una crida a tots els grups polítics -però especialment a ERC i PDeCAT- perquè permetin, com a mínim, debatre'ls.

Cunillera va ser ahir a Girona perquè ja tenia una reunió prevista amb el subdelegat del Govern, Albert Bramon, i després també va visitar l'ajuntament de Figueres. Cunillera, doncs, va oferir a Girona la roda de premsa que tenia prevista per valorar les inversions de l'Estat al conjunt de Catalunya, i va declinar entrar en temes territorials.

Cunillera es va remetre a Bramon, però aquest va contestar només algunes preguntes i va explicar que tenen previst fer divendres una nova roda de premsa per valorar les inversions a les comarques de Girona. Tot i això, va garantir que el desdoblament de l'N-II s'anirà completant «a poc a poc» i va destacar també les inversions a la Casa Natal de Salvador Dalí de Figueres o els diners destinats al castell de Sant Ferran, també a la capital alt-empordanesa.