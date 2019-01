L'Estat licita el condicionament de l'N-II de Maçanet de la Selva a Tordera per 24,47 milions

El BOE va publicar ahir la licitació del contracte d'obres per condicionar l'N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva per un import de 24,47 milions d'euros. Segons va assenyalar el Ministeri de Foment en una nota, aquesta actuació es troba emmarcada en un pla dissenyat per millorar la seguretat viària d'aquesta carretera. Al llarg del traçat es construiran dos nous viaductes i es faran dues obres de drenatge singulars, corresponents a la riera de Valldemaria i la riera de la Torderola.

D'aquesta manera, l'Estat millorarà les característiques i la seguretat d'aquest tram de carretera, que ara mateix no està previst desdoblar. Es tracta de 7,3 quilòmetres on es faran actuacions com la rectificació de revolts per aconseguir que s'hi pugui circular a 80 quilòmetres per hora, la remodelació de les interseccions existents i l'adaptació de les vies i camins de servei per garantir la permeabilitat transversal del traçat i l'accessibilitat als diferents nuclis de població i les propietats del voltant.

Aquesta millora suposarà una inversió important en un any en què, segons els pressupostos presentats ahir, no hi ha previstes grans inversions a l'N-II, sinó que el PSOE només preveu acabar els trams que ja es troben en obres. Tot i això, el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, va defensar ahir que el nombre de licitacions i finalització d'obres durant el temps que porten governant els socialistes ha crescut un 66% respecte el 2017, quan manava el PP.

Per això, Bramon va assegurar que no tenen cap intenció d'abandonar el desdoblament de l'N-II, sinó al contrari: va vaticinar que aquesta primavera probablement es podrà inaugurar el tram de Vilademuls a Orriols i va assegurar que no s'aturarà cap dels projectes, sinó que tots es mantindran. En aquest sentit, va indicar que tots aquests moviments indiquen «no tan sols una voluntat d'apostar-hi, sinó de complir davant de les expectatives» i que segueixen apostant pel model de 2+2.

De moment, però, és cert que els pressupostos de l'Estat preveuen partides per valor de 6,1 milions d'euros per al desdoblament de l'N-II durant aquest 2019. La finalització del tram Medinyà-Orriols se n'emporta 1,2 milions, mentre que a partir d'allà en direcció nord només hi ha partides testimonials de 100.000 euros cadascuna per a obres com les variants de Bàscara i Pont de Molins i els altres trams que queden pendents, com ara Orriols-Bàscara, Bàscara-Figueres, Figueres-Pont de Molins i Pont de Molins-Jonquera.

El que sí que hi ha previst millorar, en canvi, són alguns accessos, com ara les interseccions de l'N-II a Garrigàs i Pontós o l'enllaç de Vidreres, que s'emportarà 14 milions d'euros i que serà un dels treballs més destacats.